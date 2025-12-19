Nueve entidades de Malilla denuncian que el ayuntamiento prohíbe una jornada de convivencia
Los promotores buscaban tejer red vecinal en torno al Mercat de l’Horta, pero la concejalía de Espacio Público alega que ya se había celebrado un acto similar hace un mes y que la ciudad ya está suficientemente saturada
Nueve entidades ciudadanas del barrio de Malilla, de València, han denunciado que el Ayuntamiento ha resuelto no autorizar la segunda edición de ‘Malilla Sostenible’, una jornada con actividades culturales y actuaciones musicales de las formaciones de las escuelas y de la Sociedad Musical de Malilla organizada para divulgar servicios que los vecinos del barrio pueden encontrar cerca de casa e iniciativas en las cuales pueden participar. La jornada, prevista para la mañana del sábado 20, no ha sido finalmente autorizada por la Concejalía de Espacio Público del Ayuntamiento de València, en manos del edil Jesús Carbonell.
Las organizaciones habían ubicado las actividades en una zona para peatones , entre el CEIP Pablo Neruda y el Parc de Malilla, donde todos los sábados por la mañana se celebra el Mercat de l’Horta, cuyos participantes habían mostrado apoyo a la iniciativa. Sin embargo, el servicio de Ocupación del Dominio Público resolvió –el pasado 2 de diciembre– denegar el permiso porque la peticionaria ya organizó una jornada de convivencia parecida hace algo más de un mes, “no considerándose conveniente una reiterada privatización del espacio público en detrimento del uso común general”. Además, el servicio esgrime una “especial saturación de acontecimientos en espacios públicos” que limitan la movilidad y exigen una necesidad de control.
Los vecinos de Malilla consideran que la decisión del Ayuntamiento es “arbitraria” porque no está justificada, y niegan que la actividad haga un uso privativo del espacio público y que haya saturación de acontecimientos en esas fechas que limitan la movilidad general. Recuerdan, además, que no hay ninguna normativa que prohíba repetir acontecimientos, lo cual es bastante habitual en la ciudad.
Así, las entidades convocantes de la jornada denuncian que la decisión del ayuntamiento impide "la libre expresión y manifestación del tejido asociativo" en la calle, sin ofrecer ningún diálogo que permita solucionar los posibles problemas, y anuncian que continuarán "adelante haciendo barrio en la calle y apoyando al Mercat de l’Horta de Malilla".
Entre los organizadores de la jornada se encuentran la Asociación de Vecinos de Malilla, Gestión de los Huertos de Malilla (GESHUMA), Surcultura, Tornem, Consell de Salut de Malilla, CEM Malilla Comunidad Energética, el Sindicat de Barri de Malilla, Valencia Ciudad Saludable y Per l’Horta.
Suscríbete para seguir leyendo
- València suspende las clases en 32 colegios este lunes por las lluvias de la borrasca Emilia
- València estudia suspender las clases del lunes por las alertas meteorológicas
- Un rascacielos de 108 metros de altura dominará la Marina de València
- ¿Hay colegio mañana en Valencia ciudad? Esta es la hora a la que se sabrá si se suspenden las clases
- Un PAI acabará con el 'Chernobil de Campanar' situado frente a Nuevo Centro
- Los expertos confirman que los Peligni fueron los fundadores de València
- Suspensión de clases en València: ¿Cuáles son los 32 colegios que no abren el lunes por la alerta roja?
- Un fondo ruso presiona a familias de la Fuensanta para que abandonen sus hogares