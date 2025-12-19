Nueve entidades de Malilla denuncian que el ayuntamiento prohíbe una jornada de convivencia

Nueve entidades ciudadanas del barrio de Malilla, de València, han denunciado que el Ayuntamiento ha resuelto no autorizar la segunda edición de ‘Malilla Sostenible’, una jornada con actividades culturales y actuaciones musicales de las formaciones de las escuelas y de la Sociedad Musical de Malilla organizada para divulgar servicios que los vecinos del barrio pueden encontrar cerca de casa e iniciativas en las cuales pueden participar. La jornada, prevista para la mañana del sábado 20, no ha sido finalmente autorizada por la Concejalía de Espacio Público del Ayuntamiento de València, en manos del edil Jesús Carbonell.

Las organizaciones habían ubicado las actividades en una zona para peatones , entre el CEIP Pablo Neruda y el Parc de Malilla, donde todos los sábados por la mañana se celebra el Mercat de l’Horta, cuyos participantes habían mostrado apoyo a la iniciativa. Sin embargo, el servicio de Ocupación del Dominio Público resolvió –el pasado 2 de diciembre– denegar el permiso porque la peticionaria ya organizó una jornada de convivencia parecida hace algo más de un mes, “no considerándose conveniente una reiterada privatización del espacio público en detrimento del uso común general”. Además, el servicio esgrime una “especial saturación de acontecimientos en espacios públicos” que limitan la movilidad y exigen una necesidad de control.

Jornada cultural y de convivencia vecinal en una zona peatonal de Malilla / Levante-EMV

Los vecinos de Malilla consideran que la decisión del Ayuntamiento es “arbitraria” porque no está justificada, y niegan que la actividad haga un uso privativo del espacio público y que haya saturación de acontecimientos en esas fechas que limitan la movilidad general. Recuerdan, además, que no hay ninguna normativa que prohíba repetir acontecimientos, lo cual es bastante habitual en la ciudad.

Así, las entidades convocantes de la jornada denuncian que la decisión del ayuntamiento impide "la libre expresión y manifestación del tejido asociativo" en la calle, sin ofrecer ningún diálogo que permita solucionar los posibles problemas, y anuncian que continuarán "adelante haciendo barrio en la calle y apoyando al Mercat de l’Horta de Malilla".

Entre los organizadores de la jornada se encuentran la Asociación de Vecinos de Malilla, Gestión de los Huertos de Malilla (GESHUMA), Surcultura, Tornem, Consell de Salut de Malilla, CEM Malilla Comunidad Energética, el Sindicat de Barri de Malilla, Valencia Ciudad Saludable y Per l’Horta.