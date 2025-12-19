La Policía Nacional blindará la Navidad en València con 2.000 efectivos

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha presentado el operativo de seguridad que despliega la Policía Nacional en la ciudad de València con motivo de las fiestas navideñas. El dispositivo que se desarrollará hasta el 6 de enero, estará compuesto por 2.000 agentes de Policía Nacional. Este dispositivo prestará especial atención a las zonas comerciales de mayor afluencia y a las infraestructuras de transporte.

La delegada ha explicado que “se pondrá en marcha un refuerzo operativo de 500 efectivos, que se sumarán a los efectivos habituales. Un total de 2.000 efectivos que van a estar trabajando estos días en las calles de València”. Además, según ha añadido, “habrá puntos fijos en los espacios donde haya especial aglomeración para atender a la ciudadanía, pero también para tener un efecto disuasorio”.

Bernabé ha agradecido a la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de València y Confecomerç “su trabajo de colaboración, información y prevención del delito junto al área de Participación Ciudadana de la Policía Nacional”. Durante estos días, en el marco de la campaña Comercio Seguro se repartirá una guía “para informar a la ciudadanía de cómo actuar ante posibles casos de robos o de estafas que se puedan producir”, según ha explicado la delegada.

La socialista ha recordado que “a pesar de que los niveles de criminalidad en la ciudad de València han bajado prácticamente en todos los parámetros, los que aumentan son los relativos a la ciberdelincuencia, ante los que debemos estar atentos”.

València “es una de las ciudades más seguras del país gracias a que la plantilla de la Policía Nacional está en máximos históricos, se encuentra completada al 94%”, ha añadido. “Hay más efectivos que nunca en la calle que están trabajando y en esta temporada de Navidad, donde todo el mundo sale a la calle para comprar y para ir a los comercios, la coordinación entre la Policía Nacional, los comerciantes y, sobre todo el servicio a la ciudadanía, será total”.