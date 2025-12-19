Los Reyes Magos ya tienen los emisarios que adoptarán su fisonomía en València

La ciudad de València prepara la llegada de los Reyes Magos, cuya visita y paseo por la ciudad en forma de Cabalgata cerrará el ciclo de festejos de la Navidad 25-26. Y ya sabe qué personas ejercerá de emisarios representantes de los Reyes Magos en la Cabalgata con la que se cerrará el ciclo de la Navidad. Sus Majestades protagonizarán la Cabalgata, que empezará a las cinco y media de la tarde por el centro de la ciudad, al que llegarán por vía marítima una hora antes, tomando tierra en La Marina. Y aún temprano por la mañana, antes de marchar, visitarán centros hospitalarios.

Siguiendo la costumbre, Sus Majestades adoptan fisonomías y voces tomadas de personas de la ciudad, que nuevamente en dos de los casos servirán de reconocimiento a los colectivos que trabajaron en campos relacionados con la atención a víctimas de la dana. Así, Melchor, Gaspar y Baltasar serán adoptados por el que ha sido coordinador de voluntarios de Protección Civil, Miguel Ángel Belenguer; el director de Las Provincias, Jesús Trelis, y por uno de los sacerdotes de la parroquia de Virgen de Lepanto de Castellar, volcado con la dana.

El año pasado, precisamente, multiplicaron su presencia porque además de las visitas a las plantas infantiles de los hospitales, llevaron a cabo un recorrido matinal que les permitió pasar por las pedanías afectadas por la dana: La Torre, Forn d'Alcedo y Castellar-l'Oliveral. En aquella ocasión, los Reyes fueron transmutados con el jefe de Bomberos de València, Enrique Chisbert, el presidente de los Seguidores de la Virgen, José Luis Albiach y el párroco de Borbotó; de la misma forma que en 2024 adoptaron las poses del entonces jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera, del economista Federico Varona y del sacristán de la iglesia del Pilar, Jules Ngogan.

La Cabalgata de este año transitará por el centro de la ciudad desde Navarro Reverter a la plaza del Ayuntamiento y los Reyes Magos harán la Adoración no en el lugar donde está ahora instalado el Belén, frente al edificio consistorial, sino en una tarima instalada justo debajo, que facilita la visión general.