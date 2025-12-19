Estos son los nuevos horarios de los Mercados Municipales para comprar la Cena de Nochebuena
Varios establecimientos abren por la tarde hasta el día 23
Los mercados municipales ampliarán sus horarios de apertura al público en el periodo navideño, con el objetivo de atender el aumento de clientela que demanda sus productos tradicionales. La Concejalía delegada de Comercio y Mercados ha atendido las peticiones de las distintas asociaciones de comerciantes de los mercados de distrito y ha autorizado la modificación del horario habitual de apertura, como viene siendo tradicional.
Mercado Central
Lunes 22 de diciembre: Amplía su horario hasta las 16:00 horas.
Martes 23: Permanecerá abierto hasta las 18:30 h.
Mercado de Algirós
Domingo 21 de diciembre: Apertura a puerta cerrada de 8:00 a 15:00 horas.
Lunes 22: Apertura a puerta cerrada hasta la medianoche.
Martes 23: Apertura al público de 17:00 a 20:00 horas y hasta medianoche a puerta cerrada.
Mercado de Benicalap
Domingo 21 de diciembre: Abierto al público de 8:00 a 14:00 horas.
Lunes 22: Apertura a puerta cerrada hasta las 21:00 horas.
Martes 23: Apertura al público hasta las 21:00 horas.
Mercado del Cabanyal
Domingo 21 de diciembre: Apertura a puerta cerrada de 8:00 a 17:00 horas.
Lunes 22: Apertura a puerta cerrada hasta las 22:00 horas.
Martes 23: Apertura al público a las 05:00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- València suspende las clases en 32 colegios este lunes por las lluvias de la borrasca Emilia
- València estudia suspender las clases del lunes por las alertas meteorológicas
- Un rascacielos de 108 metros de altura dominará la Marina de València
- ¿Hay colegio mañana en Valencia ciudad? Esta es la hora a la que se sabrá si se suspenden las clases
- Un PAI acabará con el 'Chernobil de Campanar' situado frente a Nuevo Centro
- Los expertos confirman que los Peligni fueron los fundadores de València
- Una nave industrial centenaria se convertirá en 22 apartamentos turísticos con piscina en València
- Abre al público el paso inferior que une las estaciones de metro Xàtiva y Alacant