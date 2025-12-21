El Mercado del Grao combinará la venta tradicional con zona de degustación

La Concejalía de Comercio ha aprobado la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de adaptación al nuevo modelo comercial del Mercado del Grao. El objetivo final de esta iniciativa es llevar a cabo las actuaciones de adaptación necesarias para la correcta implantación del nuevo modelo comercial del mercado, un modelo que habilita nuevas zonas de consumo de producto, en formato de terrazas, y compatibiliza la actividad de venta de productos frescos y de proximidad con el consumo de productos en el propio mercado.

La redacción del proyecto ha sido adjudicada a la empresa Doce Edificación y Paisajismo SL por un importe de 17.920,58 € (IVA incluido); y la duración estimada para tener listo el proyecto de obras es de dos meses. Tal como se ha estimado desde la Concejalía de Comercio, una vez redactado y aprobado el proyecto, se prevé que la ejecución de las obras de adaptación alcanzará, aproximadamente, los 300.000 euros.

Este recinto comercial fue objeto de una actuación de rehabilitación en el año 2022, que permitió mejorar la accesibilidad y abrió el mercado a la ciudad con zonas verdes y ajardinadas para crear un gran espacio peatonal más integrado. La rehabilitación permitió, además, definir un nuevo modelo comercial que mejoró el atractivo del recinto como ámbito de consumo y de encuentro: un nuevo modelo comercial que se basa en la revitalización del mercado como espacio multifuncional en el que se combina la venta tradicional de productos frescos con una zona para el consumo, así como para el desarrollo de actividades culturales y encuentro social. De hecho, en esta misma línea, la Junta de Gobierno Local aprobó también, el pasado 10 de octubre, el nuevo modelo comercial del Mercado de Mossén Sorell, en Ciutat Vella, un modelo que mantiene también el concepto de mercado tradicional, pero que suma zonas con mesas y sillas para poder consumir los productos adquiridos en los puestos comerciales; y al que también se da la posibilidad de ofrecer eventos musicales y culturales.

Área de venta, zonas de consumo y espacios culturales

En el caso del Mercado del Grao, se mantiene la venta de productos frescos, con una nueva distribución y numeración de puestos; y se contempla un espacio multifuncional con una gran sala para eventos (conferencias, teatro, conciertos) y zonas de reunión para asociaciones del barrio. Asimismo, se prevé también una zona delimitada para el consumo de productos del mercado, en la que se habilitará una terraza con mesas y sillas para la degustación.

Para ello, el proyecto de obras deberá incluir una serie de actuaciones a realizar en el recinto comercial, que incluyen la apertura de puertas desde la galería comercial al patio interior, la instalación de cortinas de aire en todas las puertas de la galería comercial, la sustitución de puertas abatibles por puertas automáticas y la instalación de vinilos de cristaleras con aislamiento térmico trasparente. Asimismo, se prevé habilitar tomas eléctricas en el patio, para habilitar una zona específica que permita llevar a cabo las actuaciones musicales o culturales.

Tal como ha explicado el concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester, el objetivo de esta actuación es “convertir el mercado más antiguo de València en un vibrante centro de vida para el barrio, un lugar de convivencia social y un atractivo turístico, manteniendo su esencia histórica pero adaptándose a las necesidades actuales”.