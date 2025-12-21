El monumento a las víctimas del metro se pone en hora

El monumento a las víctimas del accidente del metro ocurrido el 3 de julio de 2006 va a ser reformado diez años después de su construcción y con intención de dejarlo en perfecto estado para el 20 aniversario del accidente, que se cumplirá en julio del año entrante. Así lo ha anunciado la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València, que tiene previsto cerrar el contrato menor a primeros de año para llegar a tiempo en la fecha citada.

El monumento a las víctimas del metro, situado en el jardín que forman la confluencia de la calle San Vicente con Mestre Sosa y Roís de Corella, sobre la curva del metro en la que ocurrió el accidente, se construyó en el año 2016 bajo el impulso de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio. Su autora fue la artista Anja Krakowski y tiene como elementos principales cuatro tabiques de vidrio laminado con 50 relojes de 40 centímetros de diámetro que marcan la hora en la que se produjo el siniestro: las 13:03. De esas esferas, 43 son blancas, una por cada víctima del accidente, y siete son negras.

El monumento fue cedido después al Ayuntamiento de València y ahora, también de acuerdo con la asociación, se va a proceder a su restauración, pues se han notado diferentes desperfectos que afectan tanto a la estructura como a los relojes o la información que aporta al posible visitante.

Vista general del monumento a las víctimas del metro. / José Manuel López

Los desperfectos

Según el informe del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico, "las esferas de los relojes que encuentran giradas respecto a su posición inicial, debiendo marcar la hora exacta del accidente". Al parecer, el motivo es "la vibración generada por el paso inferior del metro y por la falta de fijación de las mismas a la carcasa exterior". En total, hay 21 esferas blancas, de 43, desplazadas de su posición inicial.

En cuanto a las siete esferas negras, estas se encuentran quemadas por el sol, han perdido el color y tienen desprendido el vinilo que las recubre.

El informe de Patrimonio indica, así mismo, que varias de las esferas tiene vapor de agua de condensación en el interior debido a la falta de sellado a las carcasas metálicas. También han desaparecido algunos tornillos que cierran las carcasas y una de las esferas de vidrio está rota.

Por último, se hace notar que "la placa inferior de la peana de hormigón no aporta información ni permite el acceso a los datos que la asociación tenía colgados en su servidor en referencia al accidente".

El plan del ayuntamiento ahora es revertir todas estas deficiencias y proceder a la limpieza general del monumento. También se estudia, a petición de la Asociación de Víctimas del Metro, colocar un atril con un código QR desde el que se pueda acceder a la información de la entidad.

La Concejalía de Cultura tiene previsto contratar los trabajos a primeros de año para que estén terminados en julio del año que viene, cuando se cumplirán 20 años del accidente. En principio, será un contrato menor, pues no superará los 15.000 euros, han explicado fuentes municipales.

"Desde el Gobierno municipal, queremos devolver el brillo al Monumento a las Víctimas del Accidente del Metro con motivo del cumplimiento, el próximo 3 de julio, del vigésimo aniversario del fatal suceso, preservando su imagen y simbolismo como espacio para la memoria y el recuerdo de las 43 personas que desgraciadamente perdieron la vida ese día", ha declarado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno. "Y lo queremos hacer, como no podría ser de otra manera, de la mano de la autora de la obra, de los familiares y allegados de las víctimas, y de la plataforma que los agrupa, y desde el máximo respeto, dignidad y sensibilidad que todos ellos merecen", ha finalizado Moreno.