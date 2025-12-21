València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito

La ciudad de València se caracteriza por las grandes concentraciones humanas cuando llegan sus fiestas grandes. Algo que, más allá de las previsibles mareas humanas de Fallas, se multiplica en prácticamente cualquier otro festejo. Por extensión y por efecto llamada, la Navidad ha ido adquiriendo, a lo largo de los últimos años, un flujo que la convierte ya en la segunda gran fiesta de la ciudad por su impacto. Por su poder de convocatoria y por el movimiento económico que genera, que no deja de ser, en un elevado porcentaje, la razón de ser no ya de la Natividad, sino de todo lo que la rodea.

La Navidad en el Cap i Casal no es un programa unitario, sino un enorme bidón en el que se van acumulando diferentes iniciativas institucionales y particulares. Obviamente, el Ayuntamiento pone el terreno de juego y algunas de las actividades más importantes: árbol central, iluminación en las calles, Cabalgata de Reyes, pirotecnia, Expojove y La Central. Pero a esto se suman las iniciativas que se generan desde docenas de fuentes.

Ya no se edita un Programa, al estilo del de la Fira, pero si se hiciera daría de sí lo suficiente como para hacer de él una publicación de mano, con infinidad de propuestas, tanto las que tienen fecha y hora determinada como las que se exhiben con carácter permanente. Casi inabarcable.

Todo ello, reunido, completa una oferta que, como tantas veces, también suele tender "hacia el centro". Pasear de murallas hacia dentro es un auténtico desafío y ya llama a la prudencia. Tanto es así que, a un año vista, el acto inaugural, el encendido de luces que tendrá lugar dentro de doce meses se hará con medidas de seguridad como las de la "mascletà" de Fallas, con más vías de evacuación, en las que no se podrá estar para evitar contratiempos. El lleno de la plaza, que se multiplica con los castillos que se disparan los sábados a las seis y media, se ejemplifica como este éxito... del que también se puede morir. Y todo ello, sin los grandes reclamos que, en forma de led, tienen Madrid, Vigo, Barcelona o Málaga. Son ciudades que aparecen en el portal de Turismo del Gobierno de España. València no. Pero llega un momento que empieza a dar la sensación de que, como ocurre en Fallas, se empieza a rebasar los límites y que si no viene mucha más gente, tampoco pasa nada. Para hacerla viable.

Árbol en la plaza del Mercat de Russafa / Moisés Domínguez / D

45 barrios con árbol de luces

Podría decirse que la Navidad ha alcanzado las virtudes y los problemas del gigantismo casi por inercia. Subiendo peldaños con el paso de los años, pero sin ni una inversión salvaje ni grandes golpes de efecto. El más visible de los grandes avances de los últimos tiempos han sido el paulatino aumento en la inversión en luces -aunque contenida: 1,1 millones de gasto-. Es un proceso acumulativo y de mérito compartido, que empezó la anterior corporación, cuando empezó a descentralizar la escasa iluminación que tenía la ciudad, toda dedicada a la plaza del Ayuntamiento. Con el paso de los años la multiplicación de árboles de pequeño tamaño en los barrios llega ya a 45 por toda la ciudad. De reciente implantación son, del anterior equipo de gobierno, el belén del Salón de Cristal y la fiesta de Nochevieja en la plaza y de la actual, los espectáculos pirotécnicos y el nuevo foco de actividad infantil en el Parc Central.

Árbol en la Plaza de la Virgen / Moisés Domínguez / D

La sociedad "se celebra encima"

Pero la Cabalgata de Reyes ya existía, Expojove ya existía, los belenes ya existían. Y también los grandes almacenes. La sensación general es esa corriente que se extiende en prácticamente todos los ámbitos: la ciudad, y más bien la sociedad, "se celebra encima". Es el fenómeno extendido desde la pandemia, en el que todo lo que habla en lenguaje lúdico se busca, se quiere y se compra. Y hay otro aspecto que se ha detectado como demostrativo de ello: ya no se trata solo de entidades o comercios. Un simple callejeo muestra que los balcones de las viviendas se decoran e iluminan más que nunca. Incluyendo fincas enteras.

Una vez celebrado el encendido de luces, una vez pasados los primeros fines de semana, incluyendo éste, en el que hay actividad, especialmente en las pedanías, serán la fiesta de Nochevieja, el proyectado nuevo espectáculo pirotécnico, a la misma hora, en la Ciutat de les Arts i les Ciències, Expojove y la Cabalgata de Reyes los grandes ejes troncales. Junto con el trasiego, el movimiento casi espasmódico de visita a tiendas y centros comerciales.

Iluminación en los jardines de la Generalitat / Moisés Domínguez / D

Programa "Música, Tradición y Sostenibilidad"

Además de las actividades de las concejalías de Fiestas y Fallas, el eje más importante de este año, en lo tocante a iniciativas municipales, la otra seña distintiva de este año es la acción combinada de Acció Cultural y Turismo, con programa aplicado bajo la clave de "música, tradición, sostenibilidad y accesibilidad" con una programación inacabable, que incluye un total de 48 conciertos en todas las plazas y barrios de la ciudad. Son actuaciones navideñas que combinan coros, villancicos y folclore tradicional: la mitad de ellos, en la plaza del Patriarca, con actuaciones diarias en pleno corazón del centro histórico. Y la otra mitad, en los barrios y pedanías

Y se combinarán con talleres para todos los públicos en los museos municipales, visitas guiadas y teatralizadas por distintos puntos de la ciudad, recorridos por los refugios, y espectáculos de magia y cuentacuentos, entre otras acciones.

Belén del Camarín de la Virgen / Maria Jesus Fernandez Ibarra

Belenes en todos los rincones

Si hay un elemento distintivo en la ciudad, es la cultura belenista. Hasta en Visit València tiene un capítulo separado. Algunos vienen todos los años a la cita y otros son aportaciones nuevas. La lista empieza con los municipales, que ya no es uno ni dos, sino tres, en el Salón de Cristal, y las plazas del Ayuntamiento y Reina. Pero no son los únicos ni por asomo. Hay donde elegir: el de la Diputación en el Palau dels Scala y el antológico de la Asociación de Belenistas, de piezas rescatadas de la dana, el Camarín de la Virgen, Nuevo Centro, Fundación Bancaja, Mercado Colón, el napolitano del Palau de Cervelló, el luminoso de la calle Hospital o el de nuevo cuño del Mercado Central. Y junto a estos, más de cien en los casales falleros. Que incluyen los tradicionales (lo más importantes este año, en Creu i Mislata y Reino de València-San Valero) y la gran originalidad de los creativos bajo la fórmula de Libre Diseño. Este año, los dos más importantes están separados por apenas cien metros: en Doctor Gil y Morte-Doctor Vila Barberá y en San Viente Marvá, junto con el de Justo Vilar-Mercat del Cabanyal, que ha completado el podio.

Sin un gran Mercado de Navidad, pero con muchos pequeños

La ciudad no dispone de un Mercado de Navidad central, a usanza centroeuropea. Lo que sí que dispone es de diferentes focos pequeños distribuidos en diferentes lugares, pero con el denominador común de su fecha de caducidad el 5 de enero, última llamada para los regalos. Ahora mismo, por su ubicación céntrica, el Mercado de Artesanía, en la Plaza de la Reina, es el más llamativo y se complementa con lo que queda del Mercadillo de Navidad del centro de la ciudad, una iniciativa que no acabó de despegar a pesar de sus cambios de ubicación y que ahora dispone de algunas paradas en la Avenida del Oeste.

El otro gran mercado de navidad "oficial" es el del Cabanyal, que es donde han ido a parar las paradas típicas y que estará abierto del 3 al 5 de enero, con esta fecha extendida hasta las cinco de la madrugada.

Por iniciativa privada son varios los lugares donde se encuentran casitas con productos a la venta. De ellos, los grandes centros comerciales son los más tempraneros y allí siguen, como el de Nuevo Centro -acompañado de atracciones- y el de El Cortés Inglés en la Plaza de Pinazo. Lo mismo que el Mercado Colón, que dispone de puestos en su avenida central. Pero también se pueden encontrar en diferentes emplazamientos, como la Ciutat de lesArts i les Ciències, o Tapinería.

No para comprar juguetes, sino comida y bebida, hay mercados municipales que extienden su horario. Tanto a puerta abierta como a puerta cerrada, lunes 22 y martes 23 se abre por la tarde o hasta la noche. El del Cabanyal lo prolonga en plan fiesta: se puede comprar hasta las cinco de la madrugada, cuando ya clarea el 24 de diciembre.

Decoración de la calle de la Paz / Moisés Domínguez

Plazas de Navidad

También hay "plazas de Navidad", para la celebración de actividades. La más importante, huelga decirlo, es la del Ayuntamiento, con su habitual oferta de árbol, pista de hielo, carrusel y tren. Los dos últimos, organizados por los comerciantes del centro, que completan este año con una noria en la Plaza de San Agustín, en lo que es una especie de urbanismo táctico en versión navidad: es un lugar al que todavía hay que dar una solución en forma de peatonalización y, de momento, la incorporación de una noria es una forma de llamar a transitar por la zona. No menos poder de convocatoria tienen acciones como la iluminción artística de los Jardines de la Generalitat o el propio árbol de la Plaza de la Virgen.

Diputación y Expojove para los niños

La Diputación incorpora desde el viernes no la plaza, sino la "Vila del Nadal", junto a su sede. Un contenedor lúdico que incluye talleres navideños de cartas, postales, adornos, escritura creativa, guantes, raspall y sostenibilidad; juegos XXL y juegos de mesa tradicionales; un Buzón de la Navidad y otro de Los Reyes Magos; actividades de animación lectora para los más pequeños; espectáculos de danza, teatro, títeres, humor, circo, magia y cuentacuentos; actuaciones de la Federación de Coros de la Comunitat Valenciana y del Orfeón Gregorio Gea de Valencia; y hasta discomóviles navideñas con cócteles inteligentes sin alcohol ofrecidos por la Federación de Ocio y Turismo de la CV (FOTUR).

A escala de lo muy grande, pero a partir del día 26, llegará Expojove a Feria València. Y se completa la oferta con La Central, el foco desarrollado en Parc Central.

Hoguera en Patraix

Patraix dispone de una Asociación de Vecinos lo suficientemente potente como para disponer de sus propias fiestas patronales. Que cuando llega la Navidad también generan su propio programa, que tiene como punto álgido la hoguera con la que se recibe el año. Tras un fin de semana con Mercado de Artesanía, venta de productos de segunda mano y jornadas dedicadas al comic, las "paraetas" volverán del 26 al 28, mientras que para los niños si que estará, con carácter permanente, una "Feria Infantil Eco".

Feria y circos

El inicio de la semana de Navidad supone también el programa continuo en la Feria de Navidad, emplazada en la antigua playa de vías de la Estación del Grao y que hasta ahora había funcionado en fines de semana. Es, después de los circos, el que más pervive en el tiempo, puesto que se extenderá hasta el 18 de enero.

Precisamente los circos tienen hasta cuatro citas en la ciudad: el Wonderland, frente al Bioparc, que se despide el 25 de enero; el Alaska, junto al Cementerio General, que terminará el 18 de enero; el Circ de Nadal, en la explanada de la Avenida del Levante UD, anunciado hasta el 11 de enero. La misma fecha es la última función del Circo Wow, en La Marina y el Raluy Legacy, este año en Campanar (Maestro Rodrigo-General Avilés, casi al lado del Wonderland), que se extiende hasta el 1 de febrero.

Fuera del término municipal, en el Centro Comercial MN4 de Alfafar, está el Circo de los Payasos de la Tele, hasta el 11. Y sin carpa, sino en escenario, el Teatro Principal acoge la Navidad de Circo hasta el 4 de enero.

Y los servicios religiosos

No hay que olvidar que la Navidad tiene origen religioso, por si alguien lo había olvidado. Las parroquias multiplian su poder de convocatoria con los oficios especiales: la Misa del Gallo, la Misa de Año Nuevo y la del día de Reyes. Este fin de semana se apura otra de las costumbres: la bendición de las figuras del Niño Jesús que se exhiben en los belenes familiares.

Si hay una parroquia para la que la Navidad será un auténtico test de estrés, esa será la de los Santos Juanes, tras su espectacular restauración. La parroquia ya ha emitido un comunicado agradeciendo de antemano "la comprensión en esta nueva etapa del templo. Deseamos poder convivir de la mejor manera con la nueva realidad, para que nuestra parroquia siga siendo un espacio de misión y cuidado dentro de nuestro barrio, además de un lugar de referencia del patrimonio valenciano".