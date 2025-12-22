Cuatro heridos en el incendio de una vivienda en la calle Rodríguez de Cepeda

Cuatro personas han resultado heridas en el incendio que ha tenido lugar este mediodía de lunes en una vivienda de la calle Rodríguez de Cepeda de València. Las víctimas, según fuentes policiales, son los moradores de la casa y tres de ellos han tenido que ser evacuados al Hospital Clínico para ser tratados por inhalación de humo todos ellos, y alguno por quemaduras que, en principio, no revisten gravedad.

El aviso del incendio se produjo a las 13.08 horas y hasta el lugar se desplazaron seis patrullas de la Policía Local de València y varias unidades de bomberos quienes han desalojado un centro de educación infantil ubicado en los bajos de uno de los bloques cercanos porque la espesa humareda estaba llegando al recinto. La llamada, realizada por una vecina de 100 años de edad, alertaba de que el fuego estaba devorando una de las viviendas de la cuarta planta del número 53 de la calle Rodríguez de Cepeda y que la escalera estaba llena de humo.

Hasta el lugar se desplazaron dos unidades SVB y una unidad SVA de enfermería, según confirma el Centro de Información y Coodinación de Urgencias (Cicu). Los servicios sanitarios asistieron a las cuatro víctimas, una mujer de 58 años y tres hombres de 45, 53 y 82 años, que fueron trasladadas por inhalación de humo y quemaduras leves.

Al parecer el fuego se ha originado en uno de los dormitorios del piso y por el momento no han trascendido las causas del incendio aun. La humareda fue tan intensa que afectó a las tres plantas superiores del bloque de viviendas.