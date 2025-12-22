Una falla gana el concurso de Belenes de la Junta de Russafa

La Falla Reino de Valencia – San Valero ha sido distinguida con el Premio Extraordinario del Concurso de Belenes organizado por la Junta Municipal de Russafa, “en una segunda edición que confirma la consolidación de esta iniciativa como una de las citas navideñas más destacadas del distrito”. “De hecho, el certamen ha contado con la participación de numerosas fallas, comercios y parroquias, evidenciando el creciente interés por preservar y difundir una de las tradiciones más arraigadas de la cultura valenciana”, tal como ha explicado la presidenta de la Junta Municipal de Russafa, la concejala Paula Llobet,

Uno de los conjuntos galardonados / Ayto València

La edil ha resaltado “el éxito de la convocatoria” y ha subrayado que “este concurso nace con la voluntad de apoyar nuestras tradiciones, reforzar la identidad cultural de los barrios y generar tejido social”. Según ha afirmado, “iniciativas como esta contribuyen a dinamizar Russafa durante la Navidad, fomentan la participación vecinal y ponen en contacto a entidades muy diversas que comparten un mismo objetivo: mantener vivas las costumbres valencianas”.

El belén monumental de la Falla Reino de Valencia – San Valero ha sido el “gran protagonista” del certamen. El jurado ha destacado “su cuidada puesta en escena, la riqueza de las composiciones y el elevado nivel artístico del conjunto”. La instalación se estructura en cuatro grandes áreas geográficas -Belén, Nazaret, Judea y Egipto- que permiten al visitante realizar un recorrido narrativo y espacial por los distintos pasajes bíblicos. “Este planteamiento convierte el belén en una experiencia inmersiva que combina rigor histórico, sensibilidad artística y una clara vocación pedagógica”, ha asegurado Llobet.

El jurado también ha valorado sido la presencia de una “importante” colección de figuras de tradición napolitana, así como la “marcada” inspiración barroca del conjunto. “El dinamismo de las escenas, la expresividad de los personajes y la riqueza ornamental refuerzan el carácter monumental de la obra y sitúan este belén como un referente del belenismo artístico en la ciudad de València”, ha matizado la concejala.

En la categoría de Belén Tradicional, el primer premio ha recaído en la Iglesia de San Luis Bertrán de la Fuente de San Luis, gracias a un belén de grandes dimensiones elaborado con figuras clásicas y una composición fiel a la tradición. El jurado ha concedido un accésit al Florista del Mercado de Ruzafa, cuyo belén, situado en uno de los espacios más emblemáticos del barrio, ha atraído a numerosos visitantes durante las fiestas.

Uno de los belenes reconocidos en el concurso / Ayto València

La categoría de Belén de Libre Creación ha premiado la “originalidad y la creatividad” de la Falla Zapadores - Vicente Lleó, que ha presentado un belén inspirado en el universo de Harry Potter, reinterpretando el relato navideño desde una perspectiva contemporánea. El accésit ha sido para la Falla Cádiz - Denia, que ha sorprendido con un belén elaborado a partir de cápsulas de café recicladas, combinando creatividad y concienciación medioambiental.

Por su parte, la categoría de Belén Infantil ha reconocido el trabajo de la Falla Salamanca - Conde de Altea, con un belén realizado por niños y niñas a partir de figuras de pájaros y materiales reciclados, fomentando la participación infantil y la educación en valores. El accésit ha sido otorgado a la Falla La Fonteta Grabador Jordán - Escultor Pastor, por un “original” belén con forma de colmena y abejas, que ha destacado por su diseño y simbolismo.

Desde la Junta Municipal de Russafa han valorado “muy positivamente” el alto nivel de todas las propuestas presentadas y el crecimiento del concurso respecto a su primera edición. Paula Llobet ha señalado que “el objetivo es seguir impulsando este tipo de iniciativas que fortalecen la vida cultural y social de los barrios, apoyan al mundo fallero y convierten la Navidad en un momento de encuentro para vecinos y visitantes”.