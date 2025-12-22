Gosalbez, portavoz de Vox en València: "En tiempo de rojos, hambre y piojos"

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado, con los votos favorables de PP y Vox, el nuevo Plan Estratégico de Empleo, Formación y Emprendimiento 2025-2028. El debate tenía su miga porque el documento fue encargado por Juan Manuel Badenas, de Vox, a una empresa vinculada al economista Daniel Lacalle. El contrato ha estado rodeado de sospechas y el gobierno municipal ha tardado un año en sacar el plan del cajón.

Javier Mateo, del PSPV, ha aprovechado el primer turno de palabra para desgranar los puntos débiles del plan: “Traen al pleno un documento desfasado y sesgado. Sin perspectiva de género, sin enfoque social, sin participación de los agentes sociales y cuya contratación ha sido vergonzosa. La historia de este plan no empieza por el empleo. Empieza por el señor Badenas y su particular manera de gobernar. Es uno de los contratos denunciados ante la Fiscalía. Fue entregado con importe menor a una empresa vinculada al gurú Daniel Lacalle, el mismo que dijo que la reforma laboral iba a destruir España y ahora vamos récord tras récord en generación de empleo”, ha introducido Mateo.

“Este documento se limita a recoger datos que ya existen, usar datos públicos, mezclarlo todo y eliminar lo que no les interesa como la brecha de género en el empleo. Ustedes han decidido borrar el problema y así ya no existe. Han decidido desarrollar el plan sin contar con los agentes sociales de esta ciudad, que solo tuvieron cinco días para presentar alegaciones. Pero el problema es de fondo y forma. El señor Lacalle dice que entregó la versión final en una fecha, el ayuntamiento dice que era un borrador en otra fecha, no sabemos si ha pagado los 18.000 euros por un documento inacabado, y si no está acabado no se debe pagar. Lleva un año en revisión con datos de 2023… Estamos a nueve días de 2026. Además, el documento atufa a inteligencia artificial. ¿Vamos a pagar 18.000 euros por un documento de ChatGPT? Me parece fantástico”, ironizaba Mateo.

Por su parte, la valencianista Eva Coscollà ha redundado en las deficiencias de un documento que se presenta muy tarde (ya se ha consumido el primer año de los tres que contempla) y con datos desactualizados. “Eso no es planificación estratégica, es intentar regularizar políticamente un error”, ha lamentado la concejala de Compromís sobre el encargo realizado al economista ultraliberal. “Después de un año en revisión han entregado prácticamente el mismo documento original, con los mismos datos, sin presupuesto ni calendario”, ha subrayado Coscollà, haciendo hincapié en la inutilidad del documento, que solo ha corregido los ataques velados a las administraciones públicas.

Defensa del documento

En defensa del documento ha salido José Gosálbez, portavoz de Vox, quien ha recurrido a su habitual discurso posicionado de lo que considera “propaganda”. Para el voxista este plan sin alusiones a la brecha de género y sin diálogo con la CEV o los sindicatos permite “enfrentarse a los retos del mercado laboral con un tejido productivo flexible y competitivo”. “Esto no va de ideología, sino de resultados”, ha dicho sobre el documento de Lacalle, para acto seguido sacar pecho por la reducción del desempleo obtenida en València, que mejora respecto a la media nacional.

En el segundo turno, Mateo ha agradecido a Gosálbez que presuma de datos, porque estos son el resultado de las políticas del gobierno progresista y el Plan de Empleo que Vox recibió en herencia del Rialto. “No va de ideología", dice Gosálbez después de haber contratado a Lacalle. ¿No es ideología negar la brecha de género? ¿No lo es negar el diálogo social?”. El socialista ha reivindicado que el empleo funciona en el Cap i Casal gracias a los técnicos y a pesar de Vox, y tanto es así, ha añadido, que el propio “Gosálbez ha logrado estar pluriempleado, a pesar de tener las competencias de concejal en exclusividad”, ha ironizado haciéndose eco de las informaciones que sitúan al edil de Vox en el gabinete legal de un colegio profesional pese a la citada exclusividad como teniente de alcalde de València.

Por su parte, Coscollà ha afeado a Vox el hecho de haber liquidado Valencia Activa de “manera apresurada” –en un punto anterior se ha hablado de la auditoría de los años 2023 y 2024, que señala múltiples y graves irregularidades en la extinta oficina de ocupación de València– y, por el camino, haber dejado de recibir más de un millón de euros en ayudas de Labora.

Finalmente, Gosálbez ha vuelto a defender su plan alegando que el plan en realidad sí tiene en cuenta a las mujeres con políticas reales en formación y acceso a la eliminación de barreras, pero “sin epígrafes ideológicos”. Y también ha defendido sus datos respecto a los del gobierno anterior, porque, en sus palabras, con lenguaje guerracivilista, “la izquierda trae ruina y paro o, como dice el refrán español: en tiempo de rojos, hambre y piojos”. Gosálbez ha vuelto a su bancada, PP y Vox han alzado la mano para respaldar el documento de Daniel Lacalle y el pleno prenavideño ha saltado al siguiente punto.