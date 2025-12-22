La grúa se lleva más de 40 coches que impedían el montaje del mercadillo navideño de Castilla

A primerísima hora del día, cuando la mayoría de paisanos aún no ha abierto un ojo, decenas de vendedores llevan en marcha un buen rato preparando la mercancía que venderán en las calles de los barrios de València, en este caso en los mercados extraordinarios de Navidad.

Llegar con las furgonetas, montar la parada en el lugar correspondiente, desplegar los productos que se van a vender ... la tarea la conocen al dedillo, sin embargo este pasado domingo fue casi imposible llevarla a cabo porque decenas de coches inundaban las calles que debían ocupar los puestos en los alrededores del Mercado de Castilla, en la zona de la avenida del Cid. Y esto, que no es la primera vez que sucede, ocurre, según explican desde la Agrupación Independiente de Vendedores de la Comunidad Valenciana (Aivav), porque "o no se han puesto las señales o la señalización es insuficiente y hay que renovarla".

Desde la agrupación insisten en que no quieren buscar culpables, pero "necesitan soluciones" porque además es una situación que se repite en el tiempo. De hecho explican que los pasados 6 y 8 de diciembre se encontraron con el mismo panorama en Benicalap, Jesús, y Algirós. Y no es que sean mercados que se celebran de manera espontánea sino que el calendario que marca la celebración de estos mercadillos está más que anunciado.

Grúas y recolocar los puestos

En el caso de este domingo, cuando al llegar los vendedores se encontraron con los vehículos inundando las vías que ellos debían ocupar, no tuvieron más remedio que llamar a la grúa. "Se llevaron más de 40 coches, otros no pudieron engancharlos. Así que entre los vendedores que no vinieron y los huecos que se pudieron hacer, tuvimos que recolocarnos como buenamente fuimos capaces", cuenta Mónica Ortubia, presidenta de la Aivav.

Los días de celebración de estos mercados es de sobra conocido por los vecinos y vecinas de València, entonces ¿cuál es el problema? En opinión de la agrupación tiene que ver con que los moradores de los barrios han cambiado mucho "ahora hay mucha gente que no es vecino de toda la vida y la gran cantidad de apartamentos turísticos hace que el personal desconozca los días de mercado y si a eso le sumas una señalización que no se ve con claridad, ahí tienes el problema".

Desde la agrupación aseguran que llevan mucho tiempo en contacto con la Concejalía de Mercados para aportar ideas "marcar la zona de mercados de un color diferente o poner más placas advirtiendo de las fechas de los mercaditos, lo que sea", pero por el momento no ha habido cambios y lamentan que "llevamos arrastrando un año con servicio de grúas muy escaso en los mercados semanales. Esto hace que nos sintamos comercio de segunda y como si nuestra actividad no fuese tan digna como cualquier otra actividad comercial de la ciudad".