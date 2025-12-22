Un incendio calcina una vivienda en la calle Rodríguez de Cepeda

Bomberos de València y Policía Local se encuentran actuando en este momento en el incendio que se ha producido en un piso de la calle Rodríguez de Cepeda de València. La vía permanece cortada al tráfico y al paso de peatones.

El fuego se ha originado en una de las habitaciones de una de las viviendas de la cuarta planta del número 53 de esta vía del barrio valenciano de Albors. Por el momento se desconocen las causas del incendio que ha provocado una enorme humareda que sale por las ventanas del balcón, aunque en cuanto se apaguen las llamas y se ventilen las estancias, comenzará la investigación para esclarecer el origen del fuego.

Hasta el lugar también se ha desplazado asistencia sanitaria para atender posibles afecciones por inhalación de humo. Por el momento se desconoce si dentro de la vivienda se encontraba alguno de los moradores y si ha sido necesario desalojar a alguno de los vecinos, aunque lo establecido por protocolo en estos casos es al menos solicitar a los residentes del edificio que permanezcan en sus casas con las puertas y ventanas cerradas por seguridad.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.