María Pérez deja el grupo socialista en el Ayuntamiento de València

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de València realizará una segunda remodelación en lo que va de legislatura tras el anuncio de la concejala María Pérez de dejar el cargo para incorporarse a una empresa privada. En su lugar entrará la número 9 de la lista, Dolors López Alarcón. Así mismo, la concejala Maite Ibáñez, número 3, pasará a ser la coportavoz del grupo junto a Borja Sanjuan.

María Pérez, que fue secretaria autonómica de Transportes y que en el Ayuntamiento de València se ha encargado de los temas de movilidad, ha sido una de las principales defensoras del control del tráfico en la ciudad y en concreto de la creación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que hiciera posible una reducción de la contaminación.

Precisamente, el Partido Socialista ha presentado junto a Compromís una nueva propuesta para la ZBE que se entiende como un último intento de salvar esta medida de obligado cumplimiento (el PP no ha podido aprobarla por el bloqueo de Vox), que de no aplicarse antes de fin de año puede costar más de cien millones de euros en subvenciones a la ciudad de València.

Dolors López, por su parte, es una experta en comunicación y enseñanza que en los últimos años ha destacado también por sus trabajos y publicaciones en materia de suicidio y salud mental.

Portavoces del grupo

Por lo que respecta a Maite Ibáñez, como concejala del ayuntamiento lleva específicamente los temas de Educación. Ahora, como número 3 de la lista, será coportavoz del grupo junto a Borja Sanjuan. Ibáñez cuenta con la confianza plena de Pilar Bernabé, secretaria del partido en la ciudad de València y presumible candidata socialista en las elecciones municipales de 2027. De hecho, Bernabé habría aprobado la decisión final de su nombramiento, según fuentes del partido.

La anterior remodelación del Grupo Municipal Socialista se produjo con la salida de Sandra Gómez, candidata en 2023, para formar parte de la lista valenciana a las elecciones europeas. En su lugar, entró el número 8 de la candidatura municipal, Borja Santamaría,

Tras las elecciones de mayo de 2023, el Grupo Socialista tiene siete concejales en el Ayuntamiento de València.