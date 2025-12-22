Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios en Valencia784777: cuarto premioLotería de Navidad 2025, en directoComprobar Lotería de NavidadAdicciones y danaGestora en el PPCVCarlos Gil
instagramlinkedin

vaivén

María Pérez se despide del ayuntamiento entre lágrimas

María Pérez se emociona durante el pleno.

María Pérez se emociona durante el pleno. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La concejala socialista María Pérez se ha despedido del Ayuntamiento de València entre las lágrimas. Lo ha hecho durante su intervención en el pleno municipal para defender la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La concejala ha recibido el reconocimiento de la corporación y a pesar de la tensión del debate no ha podido evitar emocionarse. María Pérez se marcha a la empresa privada y su puesto será ocupado por Dolors López.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents