María Pérez se despide del ayuntamiento entre lágrimas

La concejala socialista María Pérez se ha despedido del Ayuntamiento de València entre las lágrimas. Lo ha hecho durante su intervención en el pleno municipal para defender la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La concejala ha recibido el reconocimiento de la corporación y a pesar de la tensión del debate no ha podido evitar emocionarse. María Pérez se marcha a la empresa privada y su puesto será ocupado por Dolors López.