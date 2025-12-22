El pleno de València pide el cese de Bernabé por su "silencio ante el caso Salazar"

El pleno del Ayuntamiento de València ha acordado instar al Gobierno de España a que cese a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, por “actitud negligente ante el denominado caso Salazar”. La moción ha salido aprobada con los votos favorables de PP y Vox, la abstención de Compromís y el rechazo del grupo municipal socialista, cuya cabeza de lista será la propia Bernabé para las elecciones de 2027. El debate se ha sustancia en dos posiciones contrapuestas: el PP ha personalizado en la figura de la política socialista la nula vigilancia sobre las agresiones sexuales denunciadas en el seno de Ferraz; por su parte, los partidos progresistas han elevado la crítica a una violencia machista estructural que corroe todos los partidos a izquierda y derecha.

El primer turno ha sido de Rocío Gil, concejala del PP. La titular de Igualdad ha recordado que los socialistas ya arrastran los casos de Ábalos, Koldo, Santos Cerdán –buena parte de ellos con cariz machista– y ahora también el de Francisco Salazar, exalto cargo del PSOE y colaborador cercano de Pedro Sánchez. “La historia del señor Salazar es el reflejo del feminismo del PSOE, una gran mentira”, ha resumido Gil. “Pero sobre todo es la gestión negligente de Bernabé, que ha decidido guardar silencio y pedir silencio a las víctimas. Hemos pasado de un plumazo del hermana yo sí te creo, a calladita estás más guapa”, ha ironizado.

La concejala popular ha reproducido las palabras textuales de las socialistas –”escenificó un día en medio del despacho una felación con todo lujo de detalles sin venir a cuento. Llegaba por la mañana y te decía el buen culo que te hacía ese pantalón. Te pedía que le enseñaras el escote”– y ha contado que dos mujeres se atrevieron a denunciar en el canal interno de la Secretaría de Igualdad del partido, administrada por Bernabé. “Lo que hizo ella fue silencio y borrado, porque los expedientes del señor Salazar se borraron de un plumazo. Bernabé se lavó las manos. No es una cuestión que me competa a mí, dijo”, ha denunciado Gil antes de pedir su cese.

En defensa de la política socialista ha salido Maite Ibáñez, nueva coportavoza del grupo municipal –como ha adelantado Levante-EMV– y edil de la máxima confianza de Bernabé. Ibáñez ha dicho que la moción presentada por el PP no tenía ni una sola medida de calado para proteger a las víctimas de violencia machista, y que el debate se ha abordado desde la “banalización, el oportunismo y el nerviosismo” para cargar políticamente contra la candidata socialista al Ayuntamiento de València. “Presentan una moción que no habla de las víctimas, habla de Pilar Bernabé, la única mujer que les preocupa. Y les preocupa porque les pone frente al espejo de la hipocresía. Este problema es estructural y no están a salvo de que les aparezcan. Les acaban de salir los casos del alcalde de Algeciras o de Jérica. La alcaldesa de València forma parte de la dirección autonómica, pero no le hemos visto levantar la voz”, ha dicho Maite Ibáñez.

Por su parte, Papi Robles, de Compromís, ha acusado a Gil de hacer un “papelón tremendo” al defender una moción que desatiende un hecho incuestionable: el acoso sexual no es patrimonio de un único partido. Robles ha lamentado que este debate no haya servido para aportar soluciones reales frente a la violencia contra las mujeres, con asunción de responsabilidades y protocolos a todos los niveles. “Flaco favor le hacemos a las mujeres con mociones como esta”, ha lamentado, y acto seguido ha recriminado a los socialistas “el espectáculo” que están dando en los últimos meses.

En las réplicas, las posiciones han seguido inamovibles. Rocío Gil ha recordado que la Autoridad de Protección del Informante ha admitido a trámite la denuncia contra el PSOE, y ha dicho que Bernabé “no es la víctima, es la responsable, la negligente” de no investigar los casos de violencia machista atribuidos a Francisco Salazar. Ibañez ha leído una lista de diez casos de agresiones sexuales –con condenas incluidas– de cargos de PP y Vox en los últimos seis años. “Está en todos los partidos”, ha subrayado tras ilustrar con ejemplos recientes esta lacra. “Se tiene que trabajar desde la unidad para alcanzar un pacto y donde los hombres formen parte de la lucha”, ha reclamado. Finalmente, Robles ha recordado a Gil que ella misma entregó un premio a Flores Juberías –político de Vox condenado por maltrato– y ha insistido en la necesidad de aprobar la enmienda con medidas reales contra la violencia machista.

Entre otras cuestiones, la propuesta de los valencianistas pedía al Pleno del ayuntamiento reafirmar su compromiso institucional con la tolerancia cero frente al acoso sexual, instar a todos los partidos a cesar de manera inmediata de militancia –y de sus cargos– a los acusados de cualquier tipo de acoso, instar a Gobierno y Generalitat a que se garantice una actuación regida por los principios de celeridad y protección de las denunciantes, y exigir protocolos internos a todos los partidos. Esta moción ha sido rechazada por los grupos del gobierno municipal, que han insistido en reclamar el cese de Bernabé.