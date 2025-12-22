El PP deja caer la Zona de Bajas Emisiones: rechaza la última propuesta de la oposición

El Partido Popular votará en contra de la nueva propuesta de la oposición para sacar adelante la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que puede costar a las arcas municipales más de cien millones de euros en subvenciones. La excusa es que no se trata de una nueva ordenanza y que, por tanto, habrá que volver a tramitarla como tal; y que no ha cambiado nada respecto de las alegaciones que ya presentaron en su día, excepto la retirada de un compromiso sobre el Corredor Verde y la reversión de la calle Colón.

No ha hecho falta ni siquiera llegar al debate de la moción en el pleno. Compromís y PSPV habían presentado un propuesta de urgencia para que el PP pudiera salvar la Zona de Bajas Emisiones después de que Vox los dejara colgados en el último minuto por orden de la dirección nacional. Era el último intento de la oposición de salvar esta medida de obligado cumplimiento y de evitar que la ciudad perdiera más de cien millones de euros en subvenciones del Estado y de la Unión Europea. Y para ello habían retirado sus exigencias respecto del Corredor Verde y la reversión de la Calle Colón, que eran los grandes escollos.

Sin debate

Pero el PP no se ha movido. Directamente, ha dejado caer la Zona de Bajas Emisiones y tratar de responsabilizar a la oposición de ello. Antes de pleno, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha explicado que la propuesta de la oposición no es una ordenanza, por lo que sería obligado tramitar una nueva. Y en segundo lugar asegura que no ha habido cambios sobre las alegaciones que ya presentaron en su día. Lo único que han hecho, ha dicho Carbonell, es retirar la propuesta del Corredor Verde y la calle Colón, pero mantiene la obligación de regular el aparcamiento en toda la ciudad en el plazo de dos años. Y a eso se ha referido. El concejal ha recordado que "en ocho años la oposición reguló el aparcamiento en cuatro zonas, una cada dos años, y ahora quieren que regulemos toda la ciudad en dos años".

Indignación en Compromís

La negativa del PP a negociar la Zona de Bajas Emisiones ha indignado a la oposición, que ha cargado directamente contra la alcaldesa María José Catalá. La portavoz de Compromís, Papi Robles, considera que la alcaldesa ha consumado un ejercicio de “irresponsabilidad sin precedentes en el Ayuntamiento”, con consecuencias directas, ya a partir de la próxima semana, sobre la salud de la ciudadanía, el transporte público y las arcas municipales.

Papi Robles ha denunciado que, tras dos meses de debate, "Catalá pretenda eludir su responsabilidad y culpar a todo el mundo menos a sí misma". Ante un gobierno que ha calificado de “totalmente irresponsable”, Compromís "ha vuelto a actuar con responsabilidad y ha presentado una moción de urgencia retirando los puntos que el PP utilizaba como excusa, pero manteniendo una propuesta de ZBE justa, que no obligue a los vecinos a cambiar de coche de manera inmediata y que apueste por la habilitación de aparcamientos para residentes en los barrios".

Pero el gobierno municipal ya ha anunciado que rechaza esta propuesta, por lo que “queda demostrado que Catalá es la única responsable de que empeore la salud de los valencianos, de que el transporte público sea peor y de que hasta 150 millones de euros sigan acumulándose como deuda en el Ayuntamiento”. Robles ha recordado que la consecuencia más inmediata de esta irresponsabilidad será que, ya la próxima semana, la ciudadanía pagará tres euros más cada vez que recargue el bonobús.