El PP salva a Vox de una moción para reclamar el dinero de Revuelta

No fueron uno, sino dos las mociones presentadas por la oposición municipal con la idea de sacar los colores a Vox por el escándalo de la organización Revuelta, vinculada a Vox, y del cobro de ayudas para las víctimas de la dana que nunca llegaron a su destino. Los votos del PP en contra, no fueron ni siquiera abstención, sirvieron para eel mal trago a los socios de gobierno y a reclamar el dinero que no ha llegado a su destino.

Luisa Notario reprochó a Vox que "ustedes han jugado con el dolor de las víctimas y no han hecho más que tirar balones fuera. Vox ha estafado a las víctimas. Esta es la moción que todos deberían votar, porque es una defensa de la dignidad de las víctimas de la dana. Queremos saber cuanto dinero se ha recaudado, donde está y que devuelvan hasta el último euro".

José Gosálbez salió a negar la mayor asegurando que lo sucedido "lo hemos denunciado y lo hemos criticado. No hemos dicho: hemos hecho". ¿Cómo explicarlo? "Pues que canalizamos ayudas a través de asociaciones amigas, como Revuelta, que no tiene vinculación con Vox. Pero hemos tenido una sospecha y hemos pedido explicaciones. Ya sé que eso a ustedes les chirría, porque están acostumbrados a tapar o a practicar la corrupción, sea moral o económica".

Sanjuán se dirige a Gosálbez / RLV

"¿Cómo que no tienen nada que ver?"

La moción pretendía ser una reprobación a la mayor a Vox, porque el portavoz socialista Borja Sanjuan le replicó que "¿cómo que no tienen nada que ver, si el señor Buxadé les dice que trabajan "para nosotros". Claro que es una organización de Vox: "Estoy a vuestra disposición para ayudaros". O sea, a disolverla. Por muchas pulseras que se pongan, no es patriota quien se queda con las donaciones solidarias y las destina a la cuenta bancaria de una organización fascista. Usted es cómplice de aquellas personas que pidieron dinero y se lo quedaron en sus bolsillos". También Luisa Notario se tomó a broma la no vinculación y acusó al PP de "el silencio del que hacen gala". Gosálvez proclamó que "la ciudadanía quiere más Vox, como han demostrado en Extremadura y vamos a seguir combatiendo la corrupción, venga de donde venga".

Con explicaciones por escrito de sus respectivos votos por parte de Juanma Badenas y Cecilia Herrero, la votación salió en contra, con lo que la oposición no pudo consumar la reprobación indirecta que suponían sus propuestas.