Los presupuestos de València pasan el último trámite

El Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado el tercer presupuesto consecutivo del actual equipo de gobierno, un presupuesto que mantiene como principales ejes de actuación la vivienda, la seguridad y la limpieza. El gobierno PP-VOX, que preside la alcaldesa María José Catalá, "ha aprobado el tercer instrumento económico y de planificación de las políticas públicas para avanzar en la Valencia del presente y del futuro, más amable, más segura y más habitable”, ha destacado la concejal de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo.

El presupuesto pasa de 1.210 millones de euros en el ejercicio 2025 a 1.250 millones de euros para el próximo año 2026. El presupuesto consolidado, que incluye a los organismos autónomos y empresas públicas, asciende a 1.415 millones de euros (en 2025 fue de 1.338,6 millones)

Ferrer San Segundo ha destacado “la eficacia y solvencia” del gobierno municipal, que ha sido capaz de aprobar las cuentas del Ayuntamiento para el año 2026. “Hemos demostrado que gobernamos esta ciudad única y exclusivamente pesando en el bienestar de los vecinos y vecinas de València, dejando a un lado cualquier interés partidista. En contraposición a lo que hace el PSOE en España, donde el presidente Sánchez gobierna sin presupuestos desde el inicio de la legislatura porque antepone sus ansias de mantenerse en el poder a dar respuestas a las preocupaciones y urgencias que tenemos los españoles”.

En este sentido, la también primer teniente de alcalde de Valencia ha subrayado que “el presupuesto es una herramienta esencial para continuar con la transformación que este gobierno municipal inició cuando llegó a la alcaldía en junio de 2023”. “Es una muy buena noticia para la ciudad la aprobación del presupuesto. Este gobierno actúa para aliviar y confortar el día a día de los vecinos. Mientras Compromís y PSOE siguen asfixiando, este gobierno aliviando. Ellos confrontando, nosotros confortando”.

Vivienda y seguridad

Los tres presupuestos aprobados en el actual mandato en el Ayuntamiento de Valencia, ha proseguido Ferrer San Segundo, “afronta una de las principales preocupaciones de los españoles, la vivienda, y en ellos se han presupuestado 103,7 millones de euros para la construcción y puesta a disposición de viviendas de protección pública y de alquiler asequible, frente a los 19,1 millones en ocho años de gobiernos de la izquierda en el Ayuntamiento. Ya tenemos 1.000 viviendas proyectadas en la ciudad, en dos años hemos cumplido nuestro compromiso de toda la legislatura”

Además, el presupuesto incluye la creación de 50 plazas para nuevos policías y 144 para bomberos, “porque la seguridad de nuestros vecinos es prioritaria”. Las cuentas municipales de 2026 también incluyen un aumento del 9% el presupuesto de Limpieza y residuos. Asimismo, el programa de la Ajuda a Domicili, incluido en el presupuesto de 2026, “dirigido a nuestros mayores, será por primera vez totalmente gratuito”.

Bajada de impuestos

Este es también el tercer presupuesto con la mayor bajada de la historia de impuestos para los vecinos, “mantenemos unas rebajas fiscales de más de 52 millones cada año y bonificamos la inversión de empresas tecnológicas en Valencia”, asegura la edil de Hacienda. Las partidas destinadas para los Servicios Sociales y de Promoción Social se incrementan un 2,92 % y alcanzan un total de 134.822.135 €. De ellos, 98,6 millones se dedicarán a Atención Social, Discapacidad, Igualdad y Mayores

El refuerzo de la seguridad es también objetivo del presupuesto del Ayuntamiento. Se destinan 2,9 millones de euros para la construcción de una nueva comisaría de Policía Local para la 2º unidad de distrito y están previstas las convocatorias para incorporar 50 nuevos policías locales y 144 bomberos. El presupuesto de Limpieza, Agua, Residuos, Cementerios, Alcantarillado y Alumbrado aumenta un 4,9% hasta alcanzar un total de 164.012.254 euros.