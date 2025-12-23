Los Bomberos de València ganan en capacidad de rescate

El cuerpo de Bomberos de València ganará en capacidad de rescate al contar con tres nuevos furgones para salvamento y tres nuevos equipos completos de excarcelación. La Junta de Gobierno Local ha aprobado adjudicar el contrato de suministro de los vehículos a la empresa Flomeyca S.A, por un importe de 1.380.610 euros, y de tres equipos completos de excarcelación a Incipresa S.A, por un montante de 285.721,73 euros.

El contrato tiene un plazo de duración de 12 meses para suministrar los tres furgones y de cinco para los tres equipos de excarcelación.

La incorporación de estos vehículos se suma a otros tres (dos camiones de transporte logístico y uno para reserva de aire), cuyo suministro se adjudicó recientemente a dos empresas especializadas por un importe total de 900.000 euros.

“De este modo, el consistorio está invirtiendo más de 2,5 millones de euros para garantizar unas condiciones óptimas, un material adecuado y actualizado necesario para que los Bomberos de València puedan realizar su trabajo tanto en situaciones ordinarias como en emergencias”, ha destacado Caballero.

Unidad Canina de Rescate

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado suscribir un convenio entre el Ayuntamiento y las personas propietarias de los animales adscritos a la Unidad Canina de Rescate (UCR) del Departamento de Bomberos por un importe de 72.000 euros.

El objetivo de esta colaboración es poner a disposición del Ayuntamiento de València (cesión) los perros de las bomberas y los bomberos propietarios, y a la vez guías caninos, para su adscripción a la UCR con el fin de prestar un servicio especializado mientras el animal se encuentre operativo, según edad y estado de salud. Esta unidad tendrá un máximo de 12 canes.

Para formar parte de esta Unidad, deberá haber alguna vacante y los perros cumplir una serie de requisitos como tener 3 años de edad; el pasaporte actualizado y estar provisto de microchip; informe positivo de la Comisión de Seguimiento sobre la idoneidad para formar parte de la UCR; pasar un reconocimiento veterinario anual; y no exceder del límite de edad en la Unidad de 12 años en activo y 2 más en la reserva.

A través de este acuerdo, el animal estará custodiado por la persona guía canina, quien se obliga a mantenerlo en adecuadas condiciones para la prestación del servicio, y el consistorio asumirá los gastos de alimentación, asistencia veterinaria y enseres de los perros para transporte y entrenamiento, así como dotarlos de un seguro de accidentes y responsabilidad civil frente a terceros.