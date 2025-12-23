Las discotecas prevén hacer el agosto en Navidad con los "tardeos preuvas" como protagonistas

Las discotecas valencianas afrontan la campaña de Navidad con optimismo tras el retroceso registrado en 2024, año marcado por los efectos de la dana. De hecho, los locales esperan un incremento de la facturación del 4,5 % durante la campaña navideña de 2025 con respecto a la del año anterior, según datos de la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia (AD).

Desde la asociación atribuyen esta evolución positiva a la anticipación de las celebraciones navideñas, que se iniciaron a mediados de noviembre y a la progresiva profesionalización y especialización de los eventos de empresas y reuniones sociales durante las semanas prenavideñas. De hecho, la Navidad concentra el 21,6% del volumen de negocio anual de los establecimientos de ocio de la ciudad

Otra oferta de ocio en estas fechas son las sesiones de tarde, y la más importante será la del sábado 27, en la que el 80% de las discotecas de Valencia organizarán su “tardeo preuvas” para anticipar la celebración de la Nochevieja con su público más adulto.

Sobre la “tardevieja”, una de cada tres discotecas de la ciudad abrirá sus puertas el día 31 en horario vespertino. No obstante, desde AD aseguran que la noche sigue siendo la sesión “reina” el día 31.

Nochevieja

De hecho, y con respecto a las previsiones para Nochevieja, el sector observa un incremento de la venta anticipada y un 25 % de los locales esperan hacer "sold out" antes de abrir sus puertas. En este contexto, el 60% de las discotecas espera que el público compre su entrada con antelación para beneficiarse de los precios y de las ventajas que ofrece la compra previa en un momento de contención del gasto. La preventa se sitúa, en estos momentos, en torno a los 22,5 euros.

Desde la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia, destacan que la campaña navideña “se consolida como uno de los periodos relevantes del año para el ocio nocturno, especialmente por el volumen de actividad de los locales”. El colectivo subraya que la anticipación y diversificación de las celebraciones “permiten un incremento de la oferta de eventos y sesiones, especialmente en las semanas previas a la Nochevieja”.

Por último, la asociación apunta que “estos datos confirman una evolución hacia un modelo de ocio más profesionalizado, en el que la planificación, la especialización de eventos y la anticipación en la compra de entradas se consolidan como tendencias clave del sector”.