Sigue la mejora y puesta a punto de la pista de running del Túria

En términos de belleza y lenguaje de la 'Gen Z' podríamos decir que el Circuito 5K Jardí del Túria está en pleno 'glow up' o de 'upgrade' es decir, de mejora. Y esto se debe a dos motivos principalmente: el primero es la rehabilitación que se está llevando a cabo en el primer tramo de la pista que discurre por el término de Mislata y el segundo, a que el Ayuntamiento de València ha dado el visto bueno al proyecto de la Fundación Trinidad Alfonso para la ampliación del trazado añadiendo un nuevo tramo que discrurrirá desde el puente del Ángel Custodio hasta el final del Parque Fluvial.

Restauración del pavimento del primer tramo del Circuito 5K del Turia / Levante-EMV

Esta ampliación ya se anunció en el mes de julio pero ha sido en la Junta de Gobierno de hoy en el que se ha dado el visto bueno al plan que añadirá 2.100 metros más a la pista de running más importante de la ciudad de València que utilizan más de 800.000 corredores cada año.

La Fundación Trinidad Alfonso asumirá los costes de construcción y mantenimiento de los 2.100 metros de trazado nuevo y mantendrá el compromiso de mantenimiento en los 5.731 actuales. La actuación tendrá un coste estimado de 2 millones de euros mientras que el consistorio se encargará de la gestión del espacio, limpieza, jardinería y reparaciones menores, en línea con las competencias municipales en el cuidado del Jardín del Túria.

Tanto la renovación del alumbrado como del pavimento actual ya están en marcha mediante la ampliación y mejora del alumbrado específico con lámparas más adecuadas al entorno natural del jardín y el reemplazo del pavimento en todo el trazado de la pista que ha comenzado en el tramo de Mislata.