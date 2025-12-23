El plan de San Miguel de los Reyes avanza un paso más con el visto bueno del Consell Valencià de Cultura

El plan de San Miguel de los Reyes avanza poco a poco hacia su validación definitiva con el espaldarazo dado por el Consell Valencià de Cultura, que ha dado su visto bueno al de recuperación del entorno del monasterio. Este es un paso más en el largo camino de la tramitación para conseguir la aprobación de un ambicioso plan urbanístico que pretende proteger y reformar los alrededores de la joya del renacentismo arquitectónico de la ciudad de València y que cuenta con el máximo nivel de protección patrimonial.

El plan que contempla la construcción de 575 viviendas, el 16% de protección oficial, y concentra la edificabilidad (136.136 metros cuadrados de superficie) en terrenos ubicados al norte y sur del perímetro del monasterio. Además, incluye la construcción de 10 edificios de entre cinco y 15 plantas. Las mayores alturas se concentran en tres torres de 15 plantas en el extremo más próximo al borde urbano con Tavernes Blanques, y otras dos de diez y tres de ocho al otro lado de la Ronda Norte, donde se concentra otra parte importante de la edificabilidad del ámbito.

Esquema del plan especial con la torre de 15 plantas junto a Tavernes Blanques / Ayto València

Asimismo, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) contempla desplazar al oeste el tramo de la avenida Constitució que pasa justo por la puerta del 'escorial valenciano' y conecta la ciudad con los pueblos del norte de la capital y con la localidad de Moncada. En el espacio resultante se establecería una zona ajardinada y peatonal que daría acceso a San Miguel, donde además quedaría integrada una antigua alquería, la de Tota. También se mantiene la alquería de Albors, incluida en el Catálogo de Bienes protegidos del Plan especial.

Sí pero con "reservas"

Este visto bueno por parte del órgano consultivo tiene, sin embargo, algunas "reservas". Para el Consell Valencià de Cultura resulta adecuada la ubicación de "la masa edificatoria" en la parte norte, junto a Tavernes Blanques, porque permite una liberación del paisaje próximo al monumento, si bien "resulta estridente" la ubicación de uno de los edificios de 15 alturas, que "irrumpe" en el entorno cercano. Como alternativa señalan que sería más "aceptable incrementar el aprovechamiento en continuidad con la cornisa de los bloques confrontando o remodelando el conjunto", de forma que no haya elementos volumétricos "disruptivos" y que estos "se muevan en el rango escalar del monumento".

Además, insisten en la "reconsideración" de las áreas de aparcamiento proyectadas e invitan a eliminar la situada ante el cuerpo sur del monasterio porque, de nuevo, "incide en la apreciación del conjunto arquitectónico en la aproximación desde la ciudad". Reticencia que, por otra parte, comparten los vecinos del barrio de Orriols, quienes denuncian que el plan previsto convertirá la fachada norte del barrio en “un gran aparcamiento al aire libre”.

Para el Consell el aislamiento paisajístico del monumento es un "valor irrevocable" que debe mantenerse y que su implantación en un entorno agrícola es innegociable, porque la traza está vincualada al lugar y "así fue la decisión del fundador". La conexión del emplazamiento con la trama urbana, es decir las vías de acceso para los vecinos, debe realizarse de una forma "amable" con el entorno, así como "cómoda y segura".