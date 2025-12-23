Primera consecuencia del fiasco de la Zona de Bajas Emisiones: València pagará 14 millones por la subida del bus

El fiasco de la Zona de Bajas Emisiones ya tiene consecuencias en las arcas municipales de València. El ayuntamiento asumirá con una partida de 14 millones la subida de todos los títulos de la EMT que estaban subvencionados por el Gobierno a condición de que València sacara adelante su limitación al coche contaminante.

Es el caso por ejemplo del bonobús de diez viajes, que el Ejecutivo central bonificada al 20% y ahora dejará de financiar. Catalá ha anunciado que asumirá el incremento para que el billete de 10 viajes continúe costando 5,10 euros, y no los 8,50 euros del título sin descuento.

El nuevo escenario de València

Ayer, el gobierno municipal de València votó en contra del último intento para salvar la herramienta obligada por la Ley de Cambio Climático y ahora se abre un escenario de tensión económica y política.

La primera tiene que ver con el coste de este fiasco. La alcaldesa, Mª José Catalá, habla de una pérdida no mayor a 30 millones de euros correspondiente a las ayudas al transporte, pero fuentes ministeriales recuerdan que la Zona de Bajas Emisiones está vinculada también a proyectos urbanos y el mordisco en las cuentas. Según cálculos de la oposición, este mordisco podría ascender a 130 millones de euros. La alcaldesa ha dicho que lo va a pelear.

La segunda derivación tiene que ver con la cuestión política y el reparto de responsabilidades. Catalá ha insistido en buscar culpables fuera de su partido, aquellos que votaron "no" a la ordenanza, dice, porque según ha vuelto recordar hoy, una moción no tiene consecuencias jurídicas.

Por su parte, los partidos progresistas arremeten, y lo seguirán haciendo, contra PP y Vox por abocar a la ciudad a una situación compleja, no ya de pérdida de recursos percibidos, sino también de incapacidad para optar a fondos futuros.

Y de fondo aparece Vox como primer responsable del fiasco por mandato de su dirección nacional y sin autonomía para hacer otra cosa que mantenerse en el relato del "fanatismo climático". Ese discurso, precisamente, ya le cuesta a València 14 millones de euros.