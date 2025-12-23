Reabre al tráfico un carril del primer tramo de la avenida de Giorgeta en València
Se trata de una apertura provisional hasta después de Navidad
La gran obra del eje vial Giorgeta-Perez Galdós, en València, empieza a mostrar resultados. El ayuntamiento ha reabierto un carril en el primer tramo de Giorgeta al que desemboca el paso elevado y sube buscando Pérez Galdós. Desde hoy se podrá circular desde San Vicente hasta la calle Alicante.
Se trata de una apertura provisional hasta después de Navidad; también simbólica, porque ese tramo de subida ya estaba abierto en contradirección.
Cambios en las calles
No es la única novedad. La alcaldesa María José Catalá ha explicado que la calle transversal Roís de Corella cambiará el sentido y discurrirá desde Giorgeta hasta la estación de Joaquín de Sorolla, mientras que la calle Albacete permitirá la circulación en doble sentido.
Asimismo, el primer tramo reabierto ya muestra el desdoblamiento de aceras y los nuevos alcorques, a falta del arbolado que está por llegar.
La previsión es que la obra completa pueda estar finalizada en el verano de 2026, momento en el que los más de 56.000 coches que utilizan este eje podrán regresar a su cauce natural, liberando unas vías alternativas ahora colapsadas.
