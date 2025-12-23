Así serán las dos fiestas de Nochevieja en València

La concejalía de Fiestas y Tradiciones ha desvelado el acto de fin de año que se celebrará en la Plaza del Ayuntamiento para celebrar el tránsito de 2025 a 2026. nocheviejaLa fiesta tendrá el preludio ya consolidado de las Campanadas Infantiles, que este año amplían su horario y se celebrarán de 10:30 a 13:00 horas. La plaza se transformará en una fiesta infantil con distintas atracciones de animación, con espectáculos de circo y zonas de photocall, pintacaras y globoflexia y que incluirá las campanadas, que también serán a las doce, pero a mediodía.

La fiesta infantil contará con la participación de la cantante Gisela, quien se encargará de amenizar la fiesta del mediodía.

La concejal de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha destacado que “las campanadas infantiles se han consolidado como una cita imprescindible para las familias valencianas y este año hemos querido reforzarlas ampliando el horario y contando con una artista tan querida como Gisela, para que los niños vivan una experiencia llena de ilusión, música y alegría”.

Cartel de la fiesta infantil / RLV

Campanadas adultas

Por la noche, la Plaza del Ayuntamiento volverá a ser el punto de encuentro para despedir el año. El recinto se cerrará al público a partir de las 20:30 horas, y el acceso se abrirá desde las 22:00 horas a través de los cinco puntos habilitados: Marqués de Sotelo, Passeig de Russafa, Correos, Barcas y María Cristina.

En estos puntos de acceso se repartirán 10.000 vasos reciclables, con el objetivo de evitar la entrada de envases de cristal al recinto y reforzar la seguridad durante la celebración.

La música correrá a cargo de varios DJ del panorama valenciano y nacional. Empezará el valenciano Boccachico, que ofrecerá una sesión desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia.

El punto álgido y esperado de la noche será a las 23:59 con el inicio de la cuenta atrás de 12 campanadas que marcarán la entrada al 2026 con un gran espectáculo combinado de música, luces y fuegos artificiales de la pirotecnia Vulcano.

Tras la llegada del nuevo año, a partir de las 00:00 horas, tomará el relevo el conocido DJ madrileño Pepino Marino que pondrá la banda sonora a los primeros compases de 2026.

Cartel de la fiesta nocturna / RLV

Finalmente, Ele DJ será la encargada de cerrar la noche, con géneros como el pop y el house. Más de 10.000 palos de luces LED ayudarán a crear una atmósfera festiva en toda la plaza.

Mónica Gil ha subrayado además que “queremos que la Plaza del Ayuntamiento sea el punto de encuentro de los valencianos para una noche tan especial, donde, de una forma segura, la música y el ambiente festivo nos permitan comenzar el nuevo año con ilusión, alegría y optimismo”.

Todo ello estará coordinado por un equipo especializado de 150 técnicos, que darán forma a un completo espectáculo de luz y sonido para acompañar las doce campanadas, con un despliegue compuesto por seis torres de sonido, más de setenta focos, pantallas de gran tamaño y efectos como máquinas de humo y confeti.

Dispositivo de seguridad.

El Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con el Área de Seguridad y Movilidad, ha diseñado un dispositivo especial que contará con Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, personal técnico municipal y un amplio despliegue sanitario, con ambulancias UVI medicalizadas y SVB.

Desde el Ayuntamiento de Valencia se recomienda al público utilizar el transporte público, además del consumo responsable de alcohol.