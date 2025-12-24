550 agentes vigilan la multitudinaria Nochebuena de València

Un contingente de 550 policías locales y bomberos se encargarán de la seguridad durante la Nochebuena en la ciudad de València. Son aquellos a los que la alcaldesa ha agradecido especialmente, ya que están en un turno que les obligará a pasar toda la noche, hasta las siete de la mañana del día de Navidad, en estado de alerta. "Pasarán el día al servicio de la ciudad, renunciando a estar con sus familias y dedicándose profesionalmente a su vocación, que es el servicio público. Les he dicho que espero que sea para ellos y para nosotros, un día y una noche tranquila. Tenemos hecho un buen dispositivo y da tranquilidad saber que la ciudad está vigilada y pendiente de cualquier incidencia que pueda pasar". Esta es ya casi una liturgia, como la de visitar un Mercado Municipal el día 23, y que este año ha hecho en Algirós.

Durante la visita a Bomberos / Ayto Vlc

Eso, en una ciudad que "tiene mucha gente. La Navidad es un éxito y es muy bonito ver una ciudad llena, pero también tiene su complejidad. Habrá 7000 personas volcadas en la protección y la vigilancia"

Estas afirmaciones las ha hecho durante la visita ya convertida en tradición ("una de las cosas más chulas que hago en Nochebuena") de acudir tanto a Bomberos como a Policía Local. En concreto, al Cecom de Bomberos en el barrio del Carmen y a la Central de la Policía Local donde a través de las emisoras de ambos cuerpos ha deseado feliz navidad y buen servicio tanto a los agentes de Policía Local como a los bomberos que hoy están de servicio en la ciudad.

“En este día sois el mejor ejemplo de solidaridad, entrega y responsabilidad. Sois una pieza esencial del servicio público y un orgullo para nuestra ciudad. Agradeceros el trabajo de todos los días y más en el día de hoy cuando os dedicáis a cuidar de la ciudad”, ha apuntado la alcaldesa.

València se prepara para la Nochebuena: el Mercado Central, lleno / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

Durante las fiestas navideñas se multiplican las comidas y cenas, en las que una parte importante de los participantes se traslada a casa de un familiar o amigo y en las cuales el consumo de alcohol suele estar presente. Por eso una de las principales funciones de la Policía Local es prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol y retirar de la circulación a quienes no respeten esta norma básica de seguridad. Para ello se multiplican los controles discrecionales por toda la ciudad, especialmente en estos días. También se aumentan las patrullas destinadas a controlar la venta ambulante ilegal, que durante la época festiva aumenta de manera considerable, especialmente en la zona centro y en los mercados ordinarios y extraordinarios.

El Dispositivo Especial de Seguridad más importante que se ha diseñado en la Policía Local para estos días es el de la noche de fin de año, en el que van a trabajar 200 policías y que cuenta con dos escenarios. El principal será la Plaza del Ayuntamiento en el que tendrán lugar las campanadas y la fiesta con animación musical, que se desarrollará desde las 22:00 horas del miércoles 31 hasta las 03:00 horas del jueves en el que 90 policías reforzarán los 45 del turno ordinario. En el puente de Monteolivete y entre los tramos XII y XIV del Jardín del Túria se disparará un Castillo de Fuegos artificiales organizado por la Delegación de Cultura Festiva y la de Fallas, en el que participarán un total de 65 policías. El castillo se desarrollará desde las 00:01 horas y hasta las 00:20 horas del día uno de enero.

Otro de los eventos importantes de estas navidades es la 40ª edición de la tradicional carrera popular “San Silvestre”, en la cual la Policía Local de València desplegará un total de 101 agentes y más de 430. Una carrera en la que se prevé la participación de más de 18.000 corredores.

Por último, el día 5 de enero se llevará a cabo el último de los grandes actos de estas fiestas, la Cabalgata de los Reyes Magos. Para este acto se ha diseñado un operativo especial con 139 agentes, que reforzarán a los más de 900 policías que prestarán servicio ordinario en los diferentes turnos.