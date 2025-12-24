El Ayuntamiento gana tiempo para tener Zona de Bajas Emisiones y recibir ayudas en el bonobús

El transporte público recibe bonificación de las administraciones. Pero para que el Gobierno de España pague su parte, el 20 por ciento del bonobús para público en general y el 30 para jóvenes, los ayuntamientos debían comprometerse a instaurar la Zona de Bajas Emisiones. València tiene el tema atascado, como ha quedado claro en las semanas anteriores y ya la alcaldesa había anunciado que asumirían "a pulmón" todas las ayudas: el 20 por ciento del gobierno central y el 20 de ellos mismos. En el caso de la ayuda estatal eran 14 millones.

Sin embargo, el Consejo de Ministros despidió el año anunciando una prórroga. En concreto establece un año de tiempo para poder dispone de la ZBE. Durante su visita a los servicios municipales, María José Catalá ha reconocido que el Decreto "nos ha sorprendido, con lo que no tendremos que asumir nosotros todas las ayudas. Han tenido a bien flexibilizarlo, porque había otros municipios, incluyendo algunos socialistas, que tampoco tenían la Zona".

Esta decisión tiene la ventaja de desahogar las arcas municipales, pero, a la vez, obliga al equipo de gobierno a retomar los tiras y aflojas para disponer de la ZBE. Una bola extra de algo que parecía tener muy mala resolución y que obligará -o permitirá- a seguir la ronda de negociaciones: o tener que entenderse con Vox -para la versión moderada de la ZBE, que los socios de gobierno municipal acabaron incluso por descartar- o con la oposición municipal para hacer otra. Reconocía el concejal Jesús Carbonell en ese sentido que "vamos a continuar impulsando el objetivo de tener una ZBE. Porque si no, el dinero de las bonificaciones habrá que devolverlo".