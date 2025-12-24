Una Ciudad de la Justicia vacía recibe a Joan Ribó para declarar ante el juez

El alcalde de València en el periodo de 2015 a 2023, Joan Ribó, ha acudido a la Ciudad de la Justicia, puntual y tal como estaba previsto, para declarar, en calidad de investigado, en la causa que se sigue por la construcción, por parte del Ayuntamiento de Alboraia, de una piscina descubierta en una superficie que forma parte del término municipal del Cap i Casal.

Ribó ha comparecido flanqueado por los ediles de Compromís Papi Robles y Sergi Campillo en una Ciudad de la Justicia que estaba totalmente vacía. Tanto es así, que se le ha conminado a entrar por la puerta del juzgado de guardia, cuyo titular este día es quien lleva la instrucción en el Juzgado número 19.

"Vengo porque me han llamado" aseguraba Ribó, quien ha acudido en la tercera citación recibida por el tema "pero no sé mucho del tema, sinceramente. Sé lo que ha aparecido en la prensa. Hasta esta mañana he estado leyendo". Y ha avanzado lo que será su declaración: que no es un tema que formara parte de sus competencias, las cuales tenía delegadas en diferentes ediles del gobierno progresista. "Delegué en el 15 y en el 19. No sé ni por qué ni de qué. No recuerdo este tema para nada. Ni en una junta de gobierno ni en una conversación". Esta premisa de "delegación", pondría en el foco a miembros de sus corporaciones, incluyendo a la entonces concejala de urbanismo, Sandra Gómez.

"Sé que es un tema fronterizo, complicado, pero, bueno, aunque es lo más agradable, venir un día como hoy, pero voy a hacer eso: explicar cuales eran las competencias, lo que se hizo, lo que no se hizo..."

Sobre los intereses políticos de la denuncia y sobre la propia parte denunciante ha asegurado que "mi abogado me ha dicho que son asociaciones que no han cumplido todas las normas. Veremos cómo lo ve el juez. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a presentar una denuncia. Yo soy una persona muy respetuosa con las instituciones y con el cumplimiento de la ley".

La querella, presentada por una asociación vinculada al PP ("Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción"), denuncia que el ayuntamiento de Alboraia construyó la piscina dentro del polideportivo municipal, en un terreno que forma parte del término municipal de València pero que son de su propiedad. Un capricho administrativo que no se ha desbloqueado conforme pasan los años sin que se lleve a cabo una solución al mismo.

La asociación denunciante, además, señala que la piscina está en un terreno de huerta protegida, por lo que, sostienen, también habría delito medioambiental. Sostienen, en lo tocante al gobierno municipal de València, que no han hecho nada por restaurar la legalidad ni ha abierto expediente sancionador alguno. De hecho, la judicialización del caso ha detenido cualquier proceso de permuta de terrenos para que no se mantuviera esta anomalía. En la causa también están imputados el alcalde y la edil de urbanismo de la otra parte, Alboraia, Miguel Chavarría y Ana Bru.