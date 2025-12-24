Compras multitudinarias al sol y hasta última hora en la Nochebuena de València

Hasta última hora de la mañana, el centro de la ciudad de València ha exhibido su poder de convocatoria en el previo de la Nochebuena. En esta ocasión había dos espacios de atención: los mercados y los centros comerciales. A pesar de la animación de los días previos, no dejaron de ser muchas, por miles, las personas que salieron a la calle -recompensados con el buen tiempo- para acudir a terminar las últimas compras, tanto para las comidas que han de venir como para adquirir los regalos, muchos de ellos también reservados previamente, y escogiendo tramos horarios adecuados para poder adquirirlos y llegar a casa sin ser descubiertos. Son, en ese sentido, días de auténticas estrategias para que los obsequios lleguen a su destino.

En una ciudad tan multidisciplinar en días de Navidad como València, la atención a los puntos de encuentro ha sido máxima, aprovechando además que para muchas personas ya no ha sido tampoco día de ir al trabajo. Sean las atracciones feriales o las visitas a lugares de interés, la ciudad ha dado más una imagen de fin de semana que de miércoles. Y con un denominador común: la gran cantidad de extranjeros que han acudido a pasar estos días en la ciudad.

La noche será larga, porque una parte importante de la ciudadanía se quedará en casa, pero no toda. Una estampa que se repite de forma insistente a una determinada hora, sobre todo a partir de las ocho de la tarde, es la de pequeños grupos familiares llevando bandejas convenientemente envueltas el papel aluminio. Es la parte de la Cena de Navidad "que te toca hacer".

Lugares de ocio y Misa del Gallo

Después habrá desplazamientos masivos: unos, a lugares de ocio. Otros, a las parroquias, donde se celebrará la Misa del Gallo.

También será un día especial en los establecimientos solidarios. Esta misma noche, el Apostolado de la Divina Misericordia batirá la ciudad para entregar cenas de Nochebuena a personas sin hogar, de la misma forma que Casa Caridad estima que servirá hasta 500 raciones de la Comida de Navidad, al día siguiente.

El día de Navidad se presenta desapacible en las previsiones meteorológicas, con lluvia casi segura durante la mañana.