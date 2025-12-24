Planes con niños para pasar la Navidad en València: Pista de hielo, hinchable gigante y Expojove
El 'Cap i Casal' se llena de luces y actividades de todo tipo para pasar estas fiestas en familia
Espectáculos, pista de hielo y muchos eventos para los más pequeños como Expojove son algunos de los planes que te ofrece la ciudad en estas fechas mágicas y tan señaladas
La Navidad ya se vive en las calles de València. Las luces y la mágia de estas fiestas se notan en cada rincón de la ciudad que se viste de gala para celebrar estas fechas tan señaladas. Espéctaculos, actividades al aire libre para niños, exposiciones y belenes son algunas de las ofertas que se pueden encontrar en la ciudad para poder disfrutar en familia de la Navidad.
Valencia Christmas Market
Este año vuelve Valencia Christmas Market. De acceso gratuito, contará con una de las mayores pistas de hielo de la ciudad, un hinchable gigante y zona de gel ball. Además el Teatro La PlaZeta presenta este año Toyland, un espectáculo circense para toda la familia inspirado en una juguetería mágica. Toyland contará con artistas, acróbatas, magos y contorsionistas, algunos de ellos con trayectoria en Cirque du Soleil, para crear un viaje fascinante pensado para toda la familia. Un espectáculo que combina fantasía, humor y emoción se podrá disfrutar del 20 de diciembre al 4 de enero.
Del 23 de diciembre al 4 de enero, la zona exterior del teatro acogerá el Valencia Christmas Market. En este espacio podremos encontrar la pista de hielo y uno de los hinchables más grandes de València, se trata una espectacular pista americana hinchable de más de 900 m² para todos los públicos.
Como novedad, el espacio incluirá una zona de gel ball, donde equipos de todas las edades podrán divertirse con una batalla segura de bolas de gel que no duelen ni manchan. La oferta se completa con una zona de foodtrucks y un área de recreativos.
Expojove y pista de hielo
Estas navidades, Feria València acogerá Expojove, un enorme espacio de más de 50.000 m² dedicados al entretenimiento con propuestas de todo tipo: música, teatro, talleres, juegos, magia, deporte, actuaciones, espectáculos y mucho más. Este año, celebra su 42ª edición bajo el lema «Navidad, la ilusión que llevamos dentro», un guiño a ese sentimiento indescriptible que convierte estas fechas en algo muy especial.
Feria de atracciones
Visitar la feria de atracciones se convierte en un plan imprescindible para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Este año la feria contará con 49 atracciones e incluye algunas novedades.
Se celebrará hasta el 18 de enero y estará ubicada entre la avenida de Francia y la calle Ingeniero Manuel Soto, muy cerca del Edificio del Reloj de La Marina de València. Entre las atracciones para adultos destacan el súper ratón, ala delta, crazy bob, dragón, tribu comanche, súper cazuela, megacanguro, mansión del terror, hotel del miedo, vikingo, maxi jumb, sky lab, parkour, jet star, bomber, megabross, alcatraz, inverter, impact, flic fac o la atracción temática de súper mario.
Otras ferias a visitar son los Mercado de Artesanía (Plaza del Ayuntamiento, hasta el 6 enero) , el de la Ciudad de las Artes y las ciencias y en el exterior del Colegio Luis Vives en València.
Belenes
El belén no es solo una tradición: es un itinerario urbano que mezcla artesanía, memoria y escenografía de ciudad. Este año, la ruta gana interés porque los montajes municipales han apostado explícitamente por cruzar lo bíblico con lo valenciano y por sacar el belén a espacios donde normalmente manda otra liturgia: el mercado, la plaza o el shopping. Aquí van seis paradas (y una extra) con la novedad de cada una. Por su volumen, los más importantes son el Belén artístico del Ayuntamiento con referencias a fiestas y cultura popular valenciana,, el de la Fundación Bancaja, el Belén monumental de Nuevo Centro, Nacimiento monumental del Mercat Central.
