La Navidad también se celebra en los museos

Diez museos municipales han organizado actividades extraordinarias en el marco del programa municipal València Navidad Mediterránea. Visitas guiadas y teatralizadas, talleres de manualidades, cuentacuentos y otras iniciativas conforman este programa de propuestas lúdico educativas dirigidas al público infantil y familiar, previa reserva de plaza.

El grueso de estas actividades se concentrará en los días más próximos a las vacaciones escolares. La Almoina acoge visita guiada en la que se explica lo que era “La Saturnalia”, fiesta popular entre los romanos en la que también se intercambiaban regalos como ocurre actualmente en Navidad. Este yacimiento arqueológico convertido en centro museístico ha programado esta actividad los días 26 de diciembre y 2 de enero. Si bien, también realizará otras visitas guiadas para mostrar los orígenes de la ciudad.

Entre los museos que han organizado actividades con carácter navideño también se encuentra el Museo de Historia de València (MhV). En este centro, ubicado en el primer depósito de aguas de la ciudad, el público infantil podrá conocer canciones y tradiciones de estas fiestas, con la música de la violinista Paula Ortega, o diferentes talleres como “Decoramos el árbol” o “Un año nuevo en papel”.

Si bien, el público adulto también tiene una cita con los “Recuerdos navideños” en la Casa Museo Concha Piquer. El edificio del barrio de Sagunto en el que nació la artista valenciana acogerá distintas visitas guiadas con este reclamo, los días 27 y 28 de diciembre y 3 y 4 de enero.

La primera de estas citas, una visita teatralizada celebrada el pasado sábado en el Museo de la Ciudad, se repetirá el 27 de diciembre y mostrará como el Marqués de Campo entra en este edificio para conocer el palacio que perteneció a su padre, José Campo. En este museo y en otros como el Palacio de Cervelló o las Casas Museo de Benlliure y Blasco Ibáñez también se desarrollarán otras actividades “singulares” durante los próximos días, que se pueden consultar en la web municipal, en la que también figuran los teléfonos habilitados para reservar plaza.