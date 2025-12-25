Expojove abre sus puertas con la vuelta de la UME y novedades para los más pequeños

No hay Navidad sin Expojove y esto una verdad absoluta para todas las generaciones de valencianos y valencianas nacidos desde los años 70 hasta hoy. Así que, como estas fechas no serían las mismas sin recorrer los pabellones de la feria cargados de bolsas y regalos que se reparten en los numerosos estands, a partir de mañana 26 de diciembre y hasta el 4 de enero, abre sus puertas la gran feria del ocio y el entretenimiento en Feria Valencia.

Expojove, que es tan navideño como los turrones, celebra su 42ª edición y lo hace incorporando algunas novedades a su ya de por sí exitosa fórmula que ocupará cuatro pabellones del recinto ferial. Este año vuelve la UME (Unidad Militar de Emergencias) que en 2024 no pudo participar por encontrarse trabajando en la zona afectada por la dana y formará parte del pabellón del ejército en el que habrá "blindados, motos, campamentos y exhibiciones" pero recordando que "su función será la de transmitir la función humanitaria y de presencia en emergencias".

Compartirán el pabellón 4 con la Policía Nacional, Guardia Civil y la Fundación Deportiva Municipal en una zona en la que se desarrollarán numerosas propuestas divulgativas e interactivas donde los visitantes podrán recorrer una pista de obstáculos, explorar vehículos, asistir a exhibiciones caninas y participar en actividades inmersivas.

Actividades para los más pequeños

Otra de las innovaciones es la ampliación de la oferta dirigida a niños y niñas de 0 a 5 años. En el Pabellón 1 se han diseñado espacios específicos para estimular la creatividad y el descubrimiento temprano, como ‘Tierra de gigantes’, "un entorno de exploración sensorial y motriz, y ‘Sonarium’, una instalación inmersiva que combina texturas, ritmos y sonidos para una experiencia familiar única", tal como explicaron desde la concejalía de Fiestas y Tradiciones.

Este mismo pabellón concentra el grueso de la actividad con un amplio abanico de propuestas: circuitos de aventuras, juegos artesanales, dos grandes esferas mágicas navideñas, ‘La carpa mágica’, un laberinto gigante de 200 m², teatros mecánicos, 15 talleres y tres escenarios con actuaciones. La feria se clausurará cada tarde con una gala mágica con la actuación de magos como Nuel Galán, James Garibo, Samuel Pons o Peter Pardo.

En el Pabellón 3 se instalará la feria de atracciones y el pabellón 2 será el dedicado a la concejalía de Parques y Jardines y a "la familia, juventud e infancia", así como Policía Local, Junta Central Fallera y Diputación

La oferta, que concentra más de 200 horas de espectáculos y talleres en 12.000 m², se desarrolla bajo el lema "Navidad, la ilusión que llevamos dentro" y el horario será casi siempre el mismo: del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 será el estándar de 11.00 a 20.00 horas. Al tratarse de jornadas especiales, el 31 de diciembre será de 10.00 a 14.00 horas, para tener ya la tarde libre, y el 1 de enero será vespertino: de 16 a 21 horas.