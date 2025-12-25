Papá Noel también se acuerda de los lemures del Bioparc

No solo los humanos iban a recibir la visita de Papá Noel. Este mágico personaje que trae regalos en la madrugada de Navidad también se acordó de los animales que habitan en Bioparc València, así que ni corto ni perezoso Santa se dejó ver por los hábitats de los lemures de cola anillada, en el acuario de los hipopótamos e incluso les dejó regalos a los leones y a los pequeños elefentes, Malik y Makena que estuvieron la mar de entretenidos abriendo los regalos, con su peculiar manera, que les llegaron por haber sido unos excelentes animales.

Estas actividades de bienestar animal denominadas “enriquecimiento ambiental” incorporan estímulos y retos adaptados a cada especie para promover la exploración, el juego y otras conductas propias, reforzando sus competencias naturales, la actividad física y mental.