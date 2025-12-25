València ha acogido 135 rodajes este año: películas, series y anuncios

València afianza su papel como uno de los grandes escenarios audiovisuales del panorama nacional e internacional. A lo largo de 2025, la ciudad ha atendido 265 proyectos audiovisuales, de los cuales 135 se han materializado en rodajes de películas, series de televisión, programas y campañas publicitarias, confirmando la confianza del sector en la ciudad como set de rodaje.

Entre las producciones más destacadas del año figuran la película La Cena, que se ha convertido en un éxito de audiencia, y la segunda temporada de la serie de Netflix Respira. También se han rodado la segunda temporada de Berlín, la serie biográfica Aquel, sobre el cantante Raphael, y la comedia El último mono, protagonizada por Juan Dávila y Susana Abaitua, todas ellas con estreno previsto en 2026. Además, Valencia ya tiene confirmadas dos nuevas producciones nacionales, una serie y una película de las que todavía no pueden desvelarse más detalles, que se rodarán el próximo año.

Proyección de la ciudad

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha destacado que “el crecimiento del sector audiovisual demuestra que Valencia ofrece seguridad, diversidad de localizaciones y un ecosistema profesional que facilita los rodajes. Cada producción que llega genera empleo, actividad económica y refuerza la proyección internacional de la ciudad”.

En el ámbito televisivo, Valencia ha sido escenario de grabaciones de programas como MasterChef, Operación Triunfo, Batalla de restaurantes o Maestros de la costura celebrity, ampliando su presencia en formatos de gran audiencia. Paralelamente, la ciudad ha reforzado su posicionamiento en foros profesionales como Shooting Locations Marketplace, FITUR Screen o Focus London, y ha colaborado activamente en festivales como Cinemajove, Docs Valencia y La Mostra.

Desde el pasado mes de julio, la Valencia Film Office ha incorporado un nuevo indicador de actividad que contabiliza las asistencias específicas al sector audiovisual. En solo un semestre, se han superado las 750 asistencias, reflejo del intenso volumen de trabajo y de la creciente demanda de información y apoyo a los rodajes.

“El audiovisual es también una poderosa herramienta de promoción turística y cultural”, ha añadido Llobet. “Las películas y series rodadas en València despiertan el interés por conocer la ciudad y refuerzan el turismo cinematográfico, atrayendo nuevos visitantes y generando un retorno positivo para el conjunto del destino”.

Estas cifras consolidan el compromiso de Visit València y la Valencia Film Office por seguir atrayendo producciones que posicionen a la ciudad como un plató abierto, competitivo y conectado con la industria audiovisual internacional.