València celebrará este año el 750 aniversario de la muerte de Jaume I: "Es una figura clave de nuestra historia"

La ciudad de València rendirá homenaje al rey Jaume I durante todo el próximo año de 2026 con motivo del 750 aniversario de su muerte. Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno Local en su última sesión del año celebrada el pasado martes. La iniciativa del Ayuntamiento ha sido promovida por el concejal de Cultura, José Luis Moreno, al considerar que la conmemoración del 750 aniversario del fallecimiento de Jaume I se concibe como “una efeméride de carácter histórico y cultural, orientada a la divulgación rigurosa del pasado de València y del Reino de València, al conocimiento de la evolución de sus instituciones y a la puesta en valor de su patrimonio histórico, jurídico y cultural, desde una perspectiva institucional”.

Figura clave de la historia

En el ejercicio de sus competencias en materia de cultura, patrimonio histórico y difusión cultural, el Ayuntamiento de València considera oportuno reconocer esta efeméride y la incorporará de forma transversal a las actividades culturales y educativas desarrolladas por los distintos servicios municipales. El concejal de Cultura estima que Jaume I el Conqueridor (1208-1276) fue “una figura clave en la historia de nuestra ciudad y en la constitución y consolidación del Reino de València como realidad política y jurídica plenamente integrada en la Corona, dotada de instituciones propias, de un ordenamiento jurídico articulado y de una capital, València, llamada a desempeñar, desde su conquista a manos del monarca, una función central en el Mediterráneo occidental”.

El concejal Moreno recuerda, además, que “la historia del reino tampoco puede entenderse sin el papel jugado por el entorno familiar del soberano y, en particular, por Na Violant d’Hongria, segunda esposa de Jaume I”. “En su condición de reina consorte, ésta tendría una presencia destacada en la vida política y cortesana de la Corona, participando en la creación de alianzas, la estabilidad dinástica y en la proyección institucional del reino”, ha destacado el concejal de Cultura.