El edificio de Benifaraig que alberga una copia del Guernica se convertirá en centro cultural

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado el expediente y ha dispuesto la apertura del procedimiento de adjudicación de las obras de rehabilitación del Patronato de Sant Josep de Benifaraig para destinarlo a edificio cultural de usos múltiples. Igualmente, el gobierno municipal ha convocado procedimiento abierto simplificado para la adjudicación del contrato, que tendrá una duración de 12 meses, y un coste de 1.052.147 euros, IVA incluido.

El Patronato es una nave alargada con muros de carga longitudinales paralelos a la fachada lateral de la calle de Llosa del Bisbe, con un tejado de teja a dos aguas sobre una estructura de cimbras de madera con tirante metálico en la parte inferior. Dispone de una zona sobre elevada en las últimas crujías y una pieza rectangular añadida en la parte posterior a manera de almacén. La fachada está rematada con un frontón bajo el cual se sitúa un letrero confeccionado con piezas cerámicas. Al acceder a la nave hay unas escaleras simétricas que dan acceso a una estancia que antiguamente se empleaba como cabina de proyección. Está incluido en el catálogo de edificios protegidos del PRI de Benifaraig, con un nivel de protección 2, que incluye la volumetría y los elementos que lo integran.

El objetivo de esta actuación municipal, que fue aprobada en los presupuestos participativos DecidimVLC, es convertir el inmueble en un local municipal de usos múltiples para las diferentes asociaciones y entidades de la pedanía. El proyecto incluye la construcción de una sala polivalente diáfana con un escenario, un vestíbulo de acceso, una sala de lectura, una sala de control, un espacio de instalaciones bajo el escenario y lavabos.

Edificio de prestigio

El edificio del patronato data del año 1913 y es obra del prestigioso arquitecto Manuel Pèris Ferrando. Pese al mal estado en el que se encuentra el edificio, en su interior se ha conservado una réplica del Guernica de Picasso que le ha dado un valor especial. Hace apenas dos años ya se hizo una intervención de urgencia para mantener el edificio y fue entonces cuando la alcaldesa de València, María José Catalá, y el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, anunciaron el proyecto de rehabilitación que ahora ha salido a licitación.

Tras las obras, el edificio se convertirá en un centro cultural multiusos, una dotación que los vecinos venían reclamando desde hace años. El Patronato lleva décadas sin aprovechamiento.