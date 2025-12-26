El mercado central se consolida como referente de la Navidad; colas y carros llenos en Nochebuena

Si hay un referente de la Navidad o, más bien dicho, de las comidas de Navidad, ese es el Mercado Central de València, que durante todo el año siente la presión del turismo de una forma muy evidente, pero que en estas fechas sigue siendo el espacio de siempre para comprar el pescado, las carnes o las verduras que luego van a la mesa de los vecinos de València y toda su área metropolitana.

Este año no iba a ser menos. Casi podría decirse que ha sido más. Porque los días 23 y 24 de diciembre han sido una locura. "A las siete y media de la mañana, que es cuando abrimos, ya estaba el mercado lleno. Había cola para entrar", explica Cristina Oliete, gerente del mercado. Y se han visto fundamentalmente "carros llenos" y muy poco turismo. Si acaso, la gente que hace el tardeo de Nochebuena y que a última hora pasaba por el mercado para hacer algunas compras.

Compra en familia

Esto viene a confirmar que el Mercado Central mantiene la tradición de "ir a comprar en familia" las comidas de Navidad. Y se ha visto en Nochebuena y, después de este fin de semana, se verá previsiblemente con las cenas o las fiestas de Nochevieja. "Viene mucha gente de València y de todos los pueblos", dice Cristina Oliete. "Es un clásico que se mantiene. La gente sigue viniendo como siempre, porque la oferta es siempre buena", añade.

La administración del mercado también hace lo posible por incentivar esas compras, tanto con los métodos de siempre como con servicios de nueva generación. Este año se ha colocado un belén monumental en el centro del mercado y los niños de la parroquia de los Santos Juanes han llevado la "Luz de Belén". Y en los próximos días se entregarán las camisetas de la San Silvestre. "Primero se recogen los dorsales en el Corte Inglés y luego se pueden recoger las camisetas aquí", explica Oliete.

Esto, en lo clásico, y en lo novedoso, la gerente del mercado ha destacado el buen funcionamiento de las consignas, que son espacios para hacer la compra online o telefónica y luego recogerla en las taquillas del mercado. Esto facilita las compras para quienes tienen problemas con los horarios.

En cuanto a productos, la joya sigue siendo la pescadería, junto con las carnes, los frutos secos, las bandejas de charcutería, las verduras para los guisos de estos días y los vinos, especialmente los valencianos. No en vano, el Mercado Central es uno de los mejores mercados de fresco de toda Europa.