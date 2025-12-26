La misión del barrio de Albors: salvar al último grande de Aben Al-Abbar

Así es como lo llaman: el último grande de Aben Al-Abbar y aunque podría tratarse de un héroe curtido en mil batallas, en realidad se trata de un ficus grande y ornamental que protege bajo su sombra a los vecinos de la calle del mismo nombre, localizada en el barrio valenciano de Albors.

En esta ocasión es el héroe el que se encuentra en apuros, a tenor de lo que dicen algunos de los vecinos del barrio, porque el árbol se encuentra en una situación de desatención, ya que el estado de la jardinera que debería protegerlo está semiderruida y eso pone en peligro su supervivencia. Al menos así ocurrió, según explican desde la asociación, con otro de los tres ficus que poblaban esa parte del parque, que cayó al quitarle la jardinera de hormigón que "aumentaba el sustento de tierra y encorsetaba las raíces".

Para salvar al último de los grandes de la calle de Abel Al-Abbar los vecinos piden el recalzado del árbol con un nuevo anillo (metálico o de hormigón) que evite su desplome. Pero esta no es la única, ni la principal solicitud de quienes residen en el barrio. Hay otra reivindicación histórica de más de 30 años: modificar el proyecto, que se encuentra en fase de ejecución, de reforma del parque de Aben Al-Abbar para conectarlo con el de parque de Artes y Oficios creando de esta forma una zona ajardinada en forma de 'L' eliminando el cuello de botella que se forma en la acera del chalet de Aben Al -Abbar.

Para la ampliación de la zona de interconexión de ambos parques, sería necesario retraer el cerramiento frontal del chalet, que en la actualidad es un centro cultural y en 2023 acogió la sede de la Mostra de València, hasta en 12 metros, dejándolo en la misma línea de los edificios contiguos a esta construcción, eliminar la valla metálica y "recortar el muro norte que mantendría como patrimonio material su parte principal -con el elemento de azulejo-".

Mapa del parque de Aben Al-Abbar

Con esta actuación, explican desde la asociación de vecinos, "se cumpliría, con visión, la protección establecida en el PGOU: proteger el arbolado" y se daría respuesta a una petición de muchos años que incluso se llegó a presentar en los presupuestos participativos de 2018-2019.

Por el momento, el último grande de Aben Al- Abbar sigue en pie, pero necesitaría una intervención "urgente" puesto que ya tiene las raíces al aire y lo único que podría salvar a este grande de la naturaleza sería "una intervención de refuerzo del sustento de tierra en un nuevo anillo".