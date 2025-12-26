La novela negra y la literatura en valenciano triunfan entre los lectores de València

Los lectores valencianos son amantes del género 'noir' cuando deciden sumergirse entre las páginas de un libro. El suspense, la novela policíaca, la ficción ambientada en tiempos de guerra y la recreación social y literaria del entorno y de la ciudad de València son los géneros más leídos este año en las 32 bibliotecas municipales, según los datos sobre los préstamos de libros efectuados este año en las bibliotecas del Ayuntamiento de València.

En cuanto a la literatura juvenil e infantil, el cómic, la animación, el terror y la fantasía son las opciones favoritas de los lectores más jóvenes de las bibliotecas municipales de València.

Los títulos más prestados

Literatura en castellano para adultos

1-La asistenta, de Freida McFadden. No es extraño teniendo en cuenta el fenómeno de ventas que es la autora estadounidense que ha despachado un ejemplar de su novela cada 40 segundos en el mundo. Siguiendo esta estela, fue uno de los más vendidos en la pasada Fira del Llibre.

2-El niño que perdió la guerra, de Julia Navarro. La novena novela de la autora se mantuvo entre los más vendidos durante meses tras su publicación en 2024. En 'El niño que perdió la guerra' nos advierte del peligro de los totalitarismos

3-Victoria, de Paloma Sánchez-Garnica. Polémicas aparte, el Premio Planeta sigue teniendo mucho tirón entre los lectores y esta novela ambientada en la dura posguerra de un Berlín arrasado, fue la ganadora del prestigioso galardón en 2024.

Literatura en valenciano para adultos

1-La promesa dels divendres- Rafa Lahuerta. Con más de 3.500 ejemplares vendidos en cuatro meses, la obra de Rafa Lahuerta se ha convertido en un fenómeno de las letras en valenciano.

2-Noruega- Rafa Lahuerta . El segundo título de la trilogía de Rafa Lahuerta se mantiene como uno de los libros más pedidos en las bibliotecas de València.

3-Les cendres a la piscina- Laura Gost. La autora nos sumerge en la historia de una familia mallorquina, centrada en el patriarca Sebastià y su ascenso y caída, con la presencia de tres mujeres clave y la mirada curiosa de un narrador joven.

Libros para el público infantil y juvenil

Literatura infantil en castellano

1-¿Dónde está Bluey?

2-La elefanta que vino a cenar. Steve Smallman.

3-El capitán Calzoncillos:el ahora a todo color Capitán Calzoncillos y la furia de la mujer superlástica. Dav Pilkey.

Literatura infantil en valenciano

1-Una casa de por. Meritxell Martí.

2-Unicornia: una festa de pijames. Ana Punset.

3-Ens tractem bé. Lucía Serrano.

Literatura juvenil en castellano

1-Polican 12. El pestazo escarlata. Dav Pilkey.

2-El club de cómic Chikigato. Dav Pilkey.

3-Boni vs Mono. Jamie Smart.

Literatura juvenil en valenciano

1-Pluto Rocket. Arriba a la ciutat. Paul Gilligan

2-Ni ho somiis, Goa. Míriam Tirado.

3-Les noves històries dels dinosaures. Arnaud Plumeri.