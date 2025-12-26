Servicios de Emergencias, bomberos y la EMT triunfan en Expojove

La 42ª edición de la feria intantil Expojove ha abierto sus puertas en Feria Valencia y hasta el próximo 4 de enero ofrecerá una gran variedad de actividades para el público familiar. Este año, que tampoco ha estado exenta de la polémica por la presencia de las Fuerzas Armadas en sus correspondientes estands, los grandes triunfadores de la primera jornada han sido los Servicios de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana, los Bomberos de València y la EMT que ejercían una potente atracción para los más pequeños de la casa.

Colas para subirse a cualquiera de los vehículos de servicios asistenciales, un SAMU o un SVB o para participar en los talleres para aprender a hacer una Reanimación Cardio Pulmonar eran la prueba inequívoca de que a los niños y niñas el papel de las urgencias les resulta muy atractivo. Mamen Escriche, médica del Servicio de Emergencias, era una de las miembros de la organización del estand de estos servicios sanitarios y destacaba una novedad que han traído para este año que es una estación de realidad virtual en la que "los niños y niñas a partir de 10 años pueden aprender mientras juegan a identificar en tres escenarios diferentes, una parada cardiaca teniendo una experiencia super inmersiva". Para Escriche su participación en Expojove es "una gran oportunidad para que los niños nos identifiquen como la ayuda que irá donde nos necesiten y para crear el vínculo de la coordinación para que sepan que desde el momento que nos llaman estamos con ellos y acompañándolos en sus necesidades".

Probarse los uniformes de bomberos, guardias civiles y participar en el circuito de educación vial han sido algunos de los grandes éxitos de esta primera jornada de Expojove. También lo ha sido la visita a los vehículos que utiliza la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha vuelto este año después de su ausencia en la edición anterior por encontrarse trabajando en la zona catastrófica de la dana.

Los niños y niñas se acercaron al estand de la UME para subirse a los vehículos que exponen / Francisco Calabuig

El retorno de esta unidad ha sido precisamente uno de los reclamos de este año. En el pabellón 4, en el que se encuentran el resto de Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, es donde se ha producido a la llegada del séquito oficial que participaba en la inauguración, algunos momentos de tensión. Sin embargo estos no han sido entre el equipo de Gobierno o el de seguridad de la feria -pese a que después de haber sido desalojados una de las guardias de seguridad sí ha propinado un empujón a una de las manifestantes- y los militantes antimilitaristas, sino que quienes han increpado a los cuatro protestantes del movimiento MOC València han sido visitantes de la propia feria.

“Para la dana sí que los queríais allí”, gritaba mientras se encaraba con ellos una vecina de Algemesí. “A ver quién iba a recoger cadáveres en la zona”, “¿estabais vosotros limpiando allí? No tenéis vergüenza", han sido algunos de los comentarios lanzados contra los pacifistas quienes argumentaban que "no estamos en contra de la UME, que hizo labores de ayuda en la dana, ni contra las misiones humanitarias, pero pensamos que las Fuerzas Armadas, cuya principal función es hacer la guerra, no tienen cabida en una feria infantil como esta”.

La realidad virtual es uno de los fuertes de este año / Francisco Calabuig

"Pedimos que todo el presupuesto se dedique a tareas humanitarias y de ayuda en catástrofes, sin embargo el gran grueso de su presupuesto va a la compra de equipos armamentísticos y mostrarlo en Expojove es apología de la guerra", explicaban. De hecho consideran que ir uniformados en el recinto no debería permitirse y que llevan 10 años reclamando que deje de invitarse a las Fuerzas Armadas "no tiene nada que ver que sea este gobierno u otro", insistían.

Las Falleras Mayores de València 2026, en la feria

Los gritos de los pacifistas pidiendo la expulsión de las Fuerzas Armadas han arrancado en cuanto el numeroso séquito oficial ha puesto un pie en el pabellón donde se encuentran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La comitiva ha estado presidida por la Concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, acompañada por las Falleras Mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, el concejal de Fallas, Santiago Ballester, el portavoz del Gobierno, Juan Carlos Caballero y el concejal de Compromís, Pere Fuset.

Las Falleras Mayores de València 2026 y la concejala de Fiestas, Mónica Gil / Francisco Calabuig

La propuesta municipal reúne una gran diversidad de actividades infantiles y familiares, articuladas en torno a Expojove y La Central de la Navidad, ubicada en Parc Central, con un total de más de 80.000 metros cuadrados de espacios lúdicos y 200 horas de espectáculos, talleres y actividades durante diez días.

En este contexto, la concejal ha destacado que “Expojove y La Central no son solo espacios de ocio, sino lugares de encuentro donde los niños aprenden jugando y las familias comparten tiempo de calidad”.

La Central de la Navidad: un punto de encuentro de ocio infantil gratuito en el Parc Central

Paralelamente, y también desde este viernes 26 al 4 de enero, La Central de la Navidad vuelve a abrir sus puertas en el Parc Central como un gran espacio familiar de acceso gratuito. Su principal atractivo es la ‘Expedición Valencia’, una especie de zona base de almacén de los Reyes Magos antes de su visita a València el 5 de enero, donde a través de un recorrido de 600 m² los pajes muestran cómo se preparan los regalos para la noche más mágica del año.

Que nadie se olvide de escribir la carta a los Reyes Magos / Francisco Calabuig

Este año, el espacio refuerza su carácter inclusivo con contenidos accesibles y personal de apoyo para personas con movilidad reducida y discapacidad auditiva. En palabras de la concejal Mónica Gil, “la magia de la Navidad solo es completa cuando llega a todos, sin excepciones”.

El encendido diario del gran árbol de Navidad ubicado en el Parc Central, será todos los días (excepto el día 31 de diciembre que se cierra por la tarde) a las 18:30 horas, acompañado por coros infantiles, lo que vuelve a ser uno de los momentos más emotivos y concurridos de la programación.