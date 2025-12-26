Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tensión entre movimientos antimilitaristas y visitantes en Expojove

Cuatro miembros del movimiento antimilitarista MOC Valencia protestan por la presencia de las Fuerzas Armadas en la feria infantil

Francisco Calabuig

Marina Falcó

Marina Falcó

València

No ha hecho falta la Intervención de los servicios de seguridad para que se generara alta tensión por la presencia de cuatro miembros del movimiento antibelicista MOC València en la zona de los estands de las Fuerzas Armadas en Expojove, la feria infantil que se ha inaugurado hoy en Feria València y que estará abierta hasta el 4 de enero. Han sido varios los visitantes que reprochaban a estos manifestantes su presencia allí. “Para la dana sí que los queríais allí”, gritaba mientras se encaraba con ellos una vecina de Algemesí. “A ver quién iba a recoger cadáveres en la zona”, “¿estabais vosotros limpiando allí? No tenéis vergüenza", han sido algunos de los comentarios lanzados contra los pacifistas.

En esta línea iban también los reproches de otros visitantes que pasaban frente a los cuatro manifestantes que pacíficamente se sentaban junto al lugar de exposición del Regimiento de Transmisiones número 21 y gritaban proclamas contra la presencia de los militares en la 42 edición de Expojove.

“Nosotros no estamos en contra de la UME, que hizo labores de ayuda en la dana, ni contra las misiones humanitarias, pero pensamos que las Fuerzas Armadas, cuya principal función es hacer la guerra, no tienen cabida en una feria infantil como esta”, explicaba uno de los miembros del colectivo antimilitarista.

La 42ª edición de la Feria infantiles Expojove ha abierto hoy sus puertas y estará en marcha hasta el próximo 4 de enero.

Esta edición 2025-2026 está marcada por la ampliación de la oferta de ocio para los niños más pequeños, de 0 a 5 años, y por el retorno de la UME después de que el año pasado no contara con estand al encontrarse en labores de ayuda en la zona catastrófica afectada por la dana.

