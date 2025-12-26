València cierra el año más conectada por avión que nunca: estos son los nuevos destinos para 2026

València ha reforzado su posición como ciudad bien conectada y abierta al mundo tras cerrar 2025 con un incremento superior al 4 % en la capacidad de llegadas aéreas respecto al año anterior. Este crecimiento sostenido, tanto en invierno como en verano, confirma la buena evolución del aeropuerto y la confianza de las aerolíneas en el destino.

Durante la temporada de invierno, la capacidad de llegada aumentó un 4,5 %, lo que supuso alcanzar 2,6 millones de plazas, mientras que en verano se superaron los 4,2 millones, con un crecimiento del 4,1 %. Una evolución equilibrada que refuerza la estrategia de desestacionalización y diversificación de mercados impulsada por Visit València, han explicado fuentes municipales.

"Más vuelos significan más opciones, mejores precios y mayor facilidad para viajar desde Valencia durante todo el año"

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones y presidenta de Visit València, Paula Llobet, ha subrayado que “València cuenta con un modelo de conectividad muy sólido y poco dependiente, basado en una red amplia y diversa de rutas y mercados, lo que aporta estabilidad y resiliencia al destino”. Llobet ha destacado, además, que “el crecimiento del turismo nacional en Europa, que avanza a un ritmo superior al de otros mercados, junto con la estabilidad de la demanda turística en la ciudad, indica claramente que los residentes son los grandes beneficiarios del aumento de capacidad aérea. Más vuelos significan más opciones, mejores precios y mayor facilidad para viajar desde Valencia durante todo el año”, ha añadido.

Nuevas rutas en 2026

El refuerzo de la conectividad continuará en 2026 con la incorporación de nuevas conexiones internacionales y nacionales. Entre las más destacadas figuran la nueva ruta de ITA Airways con Roma y el vuelo directo a Rabat operado por Ryanair, que amplía la presencia de València en el norte de África. A ellas se suman nuevas conexiones con Helsinki, Londres (Luton y Gatwick), Venecia, Florencia, Lille y Melilla, de la mano de aerolíneas como Finnair, Wizz Air, Volotea y Air Nostrum.

Vuelos a todas las capitales escandinavas

Uno de los hitos más relevantes será que València contará, por primera vez en su historia, con vuelos directos a las cuatro capitales escandinavas: Copenhague, Oslo, Estocolmo y Helsinki. Un avance estratégico que "refuerza el posicionamiento de la ciudad en el norte de Europa, un mercado de alto valor y especialmente alineado con la sostenibilidad y el estilo de vida mediterráneo".

En paralelo, Visit València ha activado acciones de promoción específicas en Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, acompañando la puesta en marcha de las nuevas rutas, mientras se mantiene la proyección en mercados de largo radio mediante campañas conjuntas con Madrid en Estados Unidos y Canadá. “Una mejor conectividad no solo fortalece el destino turístico, sino que mejora directamente la calidad de vida de quienes viven en Valencia”, ha concluido Llobet, “porque les permite estar más y mejor conectados con Europa y el mundo”.