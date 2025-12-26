Transportes precisa que València no tendrá ayudas al transporte mientras no aplique la Zona de Bajas Emisiones

Malentendido, giro de guion, presión intencionada... La no puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) están teniendo unas consecuencias nefastas para el Ayuntamiento de València, tanto en lo medioambiental como en lo económico. La prórroga de un año (hasta finales de 2026) dada por el Gobierno a todos los municipios incumplidores, entre ellos el Cap i Casal, no se traducirá en el mantenimiento de las subvenciones al transporte público, como se ha interpretado desde el consistorio. Muy al contrario, el Ministerio de Transportes, con Óscar Puente a la cabeza, ha asegurado a este periódico que el ayuntamiento no solo se puede quedar sin las subvenciones del año que viene, sino que tendrá que devolver las recibidas en el último semestre de 2025.

Según fuentes ministeriales, "el Ayuntamiento de València incumple a día de hoy la normativa sobre Zonas de Bajas Emisiones. Es una administración incumplidora", advierten. "Por ese motivo, tendrá que devolver las ayudas al transporte que recibió en el segundo semestre de 2025 una vez se proceda evaluar sus requisitos y que se certifique que ha incumplido la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, algo que es público y notorio", continúan las fuentes.

Es más, "la redacción del decreto aprobado por el Consejo de Ministros no presupone que tenga acceso a las ayudas en 2026 como desliza el Ayuntamiento de València. Todo lo contrario. La percepción de ayudas en los dos plazos de anticipo semestrales previstos para 2026 está supeditada, obviamente, a que el Ayuntamiento de Valencia cumpla, algo que no ocurre ahora mismo". "Si no cumple, como ocurre a día de hoy, tendrá que devolver también las ayudas de 2026".

Es decir, el Ayuntamiento puede pedir el anticipo del primer semestre de 2026 para las subvenciones al transporte público, pero si pasados esos seis meses no está en marcha la ZBE, el ministerio le pedirá la devolución del dinero. Y lo mismo ocurrirá con el segundo semestre.

"Con esto lo que consigue el ayuntamiento es ganar tiempo para aplicar esta medida, pero las ayudas están supeditadas a que las cumpla", concluyen las fuentes.

Muchos millones en el aire

Se estima que València habría tenido que aportar 14 millones de euros para financiar el transporte público por no tener a finales de 2025 la Zona de Bajas Emisiones. De hecho, la alcaldesa, María José Catalá ya lo daba por hecho. Pero el gobierno ha publicado un decreto, que tendrá que ser aprobado en el próximo Consejo de Ministros, por el que prorrogaba un año la puesta en marcha de esta medida y, se interpretaba, permitiría a los ayuntamientos seguir cobrando esas subvenciones. La propia alcaldesa de València se mostraba sorprendida de que les dieran una prórroga y ya no tuvieran que pagar "a pulmón" las ayudas al transporte.

Ahora el ministerio precisa y asegura que València tendrá que devolver las ayudas del segundo semestre de 2025, cuya cantidad no se ha estimado, y tendrá que devolver las que presumiblemente pedirá y cobrará en cada semestre de 2026, siempre en caso de seguir siendo "una administración incumplidora".