El Cuponazo de la ONCE deja más de 6 millones de euros en València

José Navarro es el vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte a Valencia desde su punto de venta, situado en la puerta del Centro Comercial Arena, frente al campo del Levante UD. José, que trabaja en la ONCE desde el mes de abril de 2024, afirmaba tras conocer que había repartido tanto dinero: “Estoy como un flan. Casi no puedo sujetar el teléfono y no creo que pueda dormir”. El número premiado con los seis millones de euros tiene historia, ya que un cliente habitual siempre juega a la terminación de ‘doble 13’, que el vendedor ofrece habitualmente a otras personas.

Además de estos más de seis millones, otras localidades de la Comunidad Valenciana también han recibido premios, como Burjassot (40.000 euros); la misma cantidad que ha ido a parar a Benaguasil

En total, el Cuponazo de la ONCE del viernes, 26 de diciembre, ha repartido 9.280.000 euros entre ocho Comunidades Autónomas.

Andalucía ha recibido un total de 1.200.000 euros, en 30 cupones premiados con 40.000 euros cada uno. La localidad almeriense de Viator ha sido agraciada con 640.000 euros, en 16 cupones premiados comercializados por María Ángeles González, vendedora de la ONCE desde 2012, en una ruta por todo Viator. “Del pueblo al polígono y de vuelta al pueblo, sacando números y dándoselos a los clientes durante toda la semana”, cuenta. “Estoy muy contenta de que haya salido el 13, es un número que siempre juega mucha gente y ha repartido mucha alegría. Aún no me lo creo”. “No hay mejor manera de celebrar la Navidad, van a ser unas fiestas muy especiales”.

En Burguillos (Sevilla), la vendedora Antonia Esquina Palacios ha repartido 120.000 euros. La misma cantidad ha dejado en Málaga el vendedor Miguel Ángel Dueñas. Córdoba ha recibido 80.000 euros, de manos de Eduardo Cárdenas y Vanesa Salinas. El vendedor Alberto Ferrer ha dejado 40.000 euros en Sevilla. Otros 40.000 euros han llegado a Chiclana de la Frontera gracias a Francisco Recio. La misma cantidad ha llevado a Cádiz Inmaculada Sánchez Martín. En Chipiona, el vendedor Manuel Cervantes ha dejado otros 40.000 euros, al igual que ha hecho en Algeciras la vendedora Vanesa Alavés.

A la Comunidad de Madrid ha ido a parar 1.040.000 euros. De ellos, un millón, a la capital, de manos de varios vendedores y vendedoras, como Raúl Jerez Valdivieso, que ha dado 40.000 euros; María Aránzazu de la Mata, que ha repartido 200.000 euros en cinco cupones premiados; Moisés Páez, que ha dado 80.000 euros; Greymar José Díaz, que ha repartido 360.000 euros; Gladys Cumanda Almeida, que ha dado 40.000 euros; la misma cantidad que Milagros Simancas y Fernando Martínez Silva; y José Plata ha repartido 200.000 euros. A Coslada han ido 40.000 euros de manos de Nuria Toro.

Cataluña ha sido agraciada con 440.000 euros, en 11 cupones premiados. En Palafrugell, Antonia Pons ha dejado 40.000 euros; la misma cantidad que Luis Venegas, en Barcelona; Hospitalet ha recibido 280.000 euros, en siete cupones premiados: tres comercializados por María Navarro, uno por Mari Ángeles Romero (40.000 euros), dos por Isabel Linares (80.000 euros) y uno por Ana Silvia Castillo (40.000 euros). En la localidad tarraconense de El Vendrell, María Pérez ha dejado 40.000 euros.

A Canarias han llegado 160.000 euros de este sorteo. Víctor Manuel Domínguez ha dejado 40.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria, la misma cantidad que Antonia Ramírez, también en Las Palmas. En Agüimes, Concepción Goyes ha dejado 40.000 euros. Y en Arona (Santa Cruz de Tenerife), Iván Hernández ha dado 40.000 euros.