El Síndic obliga al ayuntamiento a entregar la lista de los apartamentos turísticos ilegales cerrados

El concejal de Compromís per València Ferran Puchades ha manifestado su satisfacción por la resolución del Síndic de Greuges que obliga la alcaldesa de València, María José Catalá, a facilitar el listado y ubicación de los apartamentos turísticos “supuestamente clausurados” desde el inicio del mandato. Así, Puchades ha explicado que “mientras está vigente la moratoria, más de 1.200 nuevos apartamentos han abierto sus puertas y Català está demostrando que su política por control·larlos son solo palabras vacías y anuncios sin contenido".

El pasado 20 de mayo de 2025 la alcaldesa de València manifestó que desde el inicio del mandato había ordenado el cierre de un millar de apartamentos turísticos ilegales. A la vista de estas declaraciones, Compromís pidió el listado completo con ubicación individualizada de todos los apartamentos turísticos clausurados desde el inicio del mandato y, ante el silencio del gobierno municipal, planteó recurso de amparo ante Alcaldía y posterior queja ante el Síndic de Greuges.

La Sindicatura de Greuges ha emitido una resolución de 15 de diciembre de 2025 en la que insta al Ayuntamiento de València a facilitar el listado completo con ubicación individualizada, de acuerdo con la solicitud que se efectuó por el regidor con fecha 5 de septiembre.

Para el concejal Ferran Puchades, “la actitud del gobierno de Catalá es una auténtica burla a los legítimos representantes de la ciudadanía y a las instituciones como la Sindicatura de Greuges, puesto que le han informado que habían facilitado la documentación cuando en realidad se limitaron a enviar un correo vacío de contenido, sin ninguna referencia ni listado de los apartamentos que teóricamente han clausurado.”

Según Puchades: “posteriormente tuvieron que reconocer que no habían elaborado la información porque, según el concejal de Urbanismo, recopilarla requería un trabajo manual y minucioso incompatible con el normal funcionamiento del servicio, como si dar cuenta a un concejal no fuera un servicio público de carácter obligatorio para la administración. Las referidas informaciones evidencian que la concejalía no sabe ni cuántos ni qué son los apartamentos que ha clausurado”.

En este sentido, Ferran Puchades ha manifestado que: “parece que ha quedado manifiesto que la alcaldesa Catalá efectuó unas declaraciones sin ningún tipo de información objetiva ni elaborada, puesto que no había sido previamente confeccionada por los servicios técnicos y que, cuando anunció que había cerrado más de mil apartamentos, era una simple proclama propagandista sin ningún apoyo documental para hacer más efectistas sus declaraciones.”

Finalmente, el concejal de Compromís ha recordado que, “ahora el Síndic de Greuges le ha indicado que tiene que entregar esa información, que si la alcaldesa la tuvo en algún momento, también la pueden tener el resto de concejales de la corporación. Ahora sabremos hasta donde llegan las verdades que Catalá va proclamando sobre su acción frente a los apartamentos turísticos. También ha anunciado que ha hecho centenares de inspecciones y ha impuesto centenares de multas pero por ahora, en los registros municipales no aparecen más que 28 sanciones y 34 expedientes finalizados.”