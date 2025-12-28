La EMT contará con 28 cargadores ultrarrápidos en sus cocheras de Sant Isidre

El Ayuntamiento de València ha ejecutado la actuación MOVES III–IDAE Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos consistente en la implantación de infraestructura de recarga eléctrica para autobuses en las cocheras de Sant Isidre, en su Fase II.

La operación, correspondiente al expediente MOVESI/2021/8289, ha incluido el suministro e instalación de 14 cargadores ultrarrápidos de 180 kW, capaces de cargar dos autobuses de forma simultánea, lo que supone un total de 28 puntos de recarga. Con esta inversión, se refuerza la capacidad operativa del depósito para acompañar el despliegue de la flota de autobuses eléctricos, mejora la disponibilidad del servicio y apoya una movilidad urbana de menores emisiones.

Como ha explicado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, “con esta inversión avanzamos en los medios necesarios para la electrificación de la flota de la EMT, lo que demuestra la apuesta clara por el trasporte público y sostenible en València. A esta medida se une también la compra de nuevos autobuses y la contratación de nuevos conductores, que se ha venido realizando para poder mejorar así el servicio que se presta a los vecinos y vecinas”.

La actuación contribuye a los objetivos de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation, avanzan en la transición ecológica, impulsan la transformación digital y favorecen la cohesión social y territorial y la igualdad de género. El presupuesto total asciende a 1.534.294,00 euros y el proyecto cuenta con una financiación de 800.000 euros.

Este proyecto se enmarca en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea – NextGenerationEU, con la participación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el IDAE y el IVACE.