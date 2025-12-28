Un grupo de 10 menores organizados agrede de forma aleatoria a viandantes de la ciudad de València

Pegar por pegar, como simple ocupación o 'diversión'. Así se entretenía un grupo de unos diez menores que durante el día de Navidad se dedicó a agredir a personas que paseaban tranquilamente por la zona del Camino de Moncada de València de forma completamente aleatoria. Aunque en ocasiones esta 'manada' robaba a sus víctimas algún objeto de valor, otras veces lo hacían sin una razón aparente, según han informado fuentes municipales. A la banda se le atribuyen al menos cinco agresiones cometidas en la parte norte de la ciudad.

El pasado jueves 25 de diciembre alrededor de las 23:30 horas, una patrulla de la Comisaría de Proximidad de Patraix se dirigió al Camino de Moncada para entrevistarse con un joven de 21 años, quien les contó que al salir de un bar con otras dos personas fueron agredidos por un grupo de jóvenes de manera espontánea. La víctima presentaba un diente roto, tenía heridas en un ojo, en la boca y las gafas rotas. Los policías radiaron la descripción de los agresores a través de la emisora y también al resto de cuerpos de seguridad y dieron una batida por la zona.

Actuaban en la zona norte de la ciudad

A las 00:30 horas una patrulla de Policía Nacional localizó a dos personas que coincidían con la descripción y que presentaban heridas recientes en los nudillos. La patrulla de Policía Local de Benimaclet se acercó al lugar y a través de un vídeo grabado por el agredido consiguió identificar, de manera inequívoca, que éstos jóvenes eran los que habían llevado a cabo la agresión momentos antes en el Camino de Moncada. La patrulla de la Policía Local de València se hizo cargo de los sospechosos.

A continuación otra patrulla de Policía Local tuvo conocimiento de que en el Hospital Clínico estaban siendo atendidas más personas por agresiones similares. Se personaron en el Centro hospitalario y entrevistaron con varios de los agredidos. Uno de ellos, de 17 años, les contó que al bajar del tranvía en la calle Almanzora, once jóvenes le habían dado una paliza; un joven de 21 fue agredido por un grupo de 10 jóvenes; un joven de 18 años había sido agredido por un grupo de jóvenes, que además le habían robado el teléfono móvil y su padre había sido agredido por este mismo grupo el día anterior. Todos ellos afirmaban haber sido agredidos de manera indiscriminada por un grupo de menores en lugares próximos al Camino de Moncada.

Los agentes han podido comprobar que en todos los casos los dos jóvenes interceptados en el Camino de Moncada estaban presentes y habían participado de manera activa. Por tales hechos han procedido a la detención de los dos menores.