Licitan las obras del Polideportivo de Orriols tras permanecer un año y medio cerrado

El gobierno municipal ha aprobado el expediente y ha dispuesto la apertura del procedimiento de adjudicación de las obras de reparación y rehabilitación del Polideportivo de Orriols, que tienen un presupuesto inicial de 1.036.745,05 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 9 meses desde el comienzo de los trabajos. La Junta de Gobierno ha aprobado también los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas del proyecto.

El expediente incluye las obras de rehabilitación del complejo y, especialmente, de la cubierta, ya que la instalación tuvo que ser cerrada por el riesgo que suponía para la seguridad de las personas usuarias ante posibles emergencias climatológicas. La reparación de toda la cubierta de la zona de piscina incluye el desmontaje (sin tocar el interior de madera), la eliminación del policarbonato, la sustitución por chapa prelacada, el aislamiento con fibra de vidrio IBR-80 de toda la superficie y el cierre con plancha de acero.

Fachada del complejo deportivo cuando estaba en funcionamiento / Ayto València

Igualmente, se sanearán las cabezas de los pilares de apoyo de las vigas de madera, se repararán las bases y los capiteles de las columnas, se cambiará la cubierta de las claraboyas y se saneará el vaso y el suelo de la piscina.

También se actuará sobre el suelo de PVC, en las zonas del vestuario del sótano y en la sauna y el baño turco. Además, se pintará el interior del edificio, la zona de planta baja, la zona de vestuarios y los accesos al sótano y se sustituirán los zócalos dañados en la sala de actividades de la planta baja. También se sustituirán las puertas dañadas en la planta sótano, se repondrán los falsos techos en las salas deportivas de la planta baja y se cambiará la grifería y los rociadores.

Como ha señalado la concejala de Deportes, Rocío Gil, “la licitación de estas obras supone un gran avance en una instalación deportiva que nos encontramos en un estado de deterioro muy grave y para el que se ha hecho un proyecto que corrige las grandes deficiencias de la instalación”.

La actuación incluye también la limpieza general de todas las instalaciones y la reposición del césped de la pista de pádel y la resina de la pista de tenis. Finalmente, las obras incluirán la revisión completa de la climatización y la ventilación de las salas de deporte y vestuarios.