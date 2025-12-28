El Mercado de Jesús, un símbolo del comercio de proximidad en Patraix

El mercado de Jesús se gestó en la calle a mediados del siglo XIX, en lo que antaño era el pueblo independiente de Patraix. Sus orígenes fueron muy humildes, ya que en un primer momento estaba formado por sencillas paradas de madera donde los comerciantes ofrecían productos básicos a los vecinos de la zona. Con el paso del tiempo, el mercado fue adquiriendo mayor importancia como punto de encuentro social y económico del barrio.

Sin embargo, su consolidación definitiva no llegó hasta el año 1994, cuando se llevó a cabo una gran obra de construcción que se completó en tan solo cinco meses. Este nuevo edificio supuso una transformación significativa, dotando al mercado de unas instalaciones modernas y funcionales. Su estructura, única y vanguardista, preside el barrio gracias a su llamativo diseño triangular, pensado no solo desde un punto de vista estético, sino también estructural.

Gracias a esta particular arquitectura, el mercado de Jesús ha logrado resistir el paso del tiempo y adaptarse a las nuevas necesidades, convirtiéndose en un símbolo del comercio local y de proximidad, así como en un referente de identidad para los vecinos del barrio.