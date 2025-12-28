La Policía Local de València desaloja a los vecinos del Jardín del Turia por el aviso naranja por fuertes lluvias

Agentes de la Policía Local de València han empezado a desalojar esta mañana a los vecinos y vecinas que estaban paseando y haciendo deporte por el extenso Jardín del Turia, después de la decisión del Ayuntamiento de suspender todas las actividades actividades municipales al aire libre y decretar el cierre de parques y jardines en toda la ciudad con motivo del aviso naranja por lluvias decretado para este domingo en toda la provincia de Valencia. De ahí que se prohíba el acceso al Jardín del Turia.

Al observar las diferentes unidades policiales que había ciudadanos y turistas en los paseos y espacios ajardinados del viejo cauce, los agentes están procediendo a desalojarlos instándoles a que abandonen el jardín y colocando cintas de prohibido el acceso.

Asimismo, el ayuntamiento recomienda no transitar por el bosque de La Devesa, en el Saler.

Ayer noche, en el momento de activarse el aviso naranja para toda la provincia este domingo, desde el consistorio se decidió suspender Expojove y todas las actividades municipales al aire libre con motivo del temporal que se prevé, sobre todo, a partir del mediodía.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por lluvias para este domingo en toda la provincia de Valencia, por precipitaciones que podrían dejar 40 litros en una hora y entre 100 y 150 en 12 horas, así como el aviso amarillo por tormentas.

Cementerios cerrados

También permanecerán cerrados los cementerios; se suspenden las actividades al aire libre organizadas por la Fundación Deportiva Municipal, y desde la pasada noche está activo el CAES de Emergencia Climática del Carmen, que se suma a los ya abiertos a diario de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.

El rastro, sin actividad

Estarán también cerrados el mercado de la Plaza Redonda y el rastro, así como los mercados extraordinarios, y quedan suspendidas todas las actividades municipales al aire libre organizadas con motivo de las fiestas navideñas.

Entre ellas, Expojove; la pista de hielo y el carrusel de la plaza del Ayuntamiento; la noria de la plaza de San Agustín; el paje real; la Central de la Navidad; el taller de Navidad y la yincana en la Devesa, y los conciertos y talleres de Valencia Music City, Visit Valencia y Turismo